雯雯回應被張致恒前粉絲指控借錢唔還　大爆私家醫院生仔委屈內情

藝人張致恒（Steven）與老婆區燕雯 (雯雯) 四年抱四，加上家中還有三隻狗狗要養，一家人的開支極大。雯雯除了不時在社交平台公開數臭老公，指對方又廢又懶，頻頻說要離婚之外，還多次自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難，長期處於財赤狀態。張致恒就曾被指欠下不少街數，而最近他就有外出打工賺錢，在旺角一間情趣用品店上班，幫補生計。不過今日就有自稱為張致恒前粉絲的網民，在他的IG帖文下留言爆料，幫稱自己被張致恒以雯雯要到私家醫院生仔為由借過錢。

張致恒與雯雯組成6口之家。(ig圖片)

張致恒被自稱前粉絲指控借錢不還。（IG@stevencheung）

對於有關指控，張致恒目前仍未有回應，但是身為他老婆的雯雯就於IG story出post為事件解畫，並大呻委屈。雯雯寫道：「第一次私家醫院生仔，佢未出事，出院條數係我屋企人找。第二次私家醫院生仔，條數一樣係我屋企找。第三次政府醫院生仔，出院幾百蚊，佢一樣冇，都係我屋企人找。第四次政府醫院生仔，幾百蚊，係我生之前留起咗錢，自己找嘅。我係唔會再受呢啲委屈，唔該佢要借錢生活，的確係為屋企，但係唔好將所有嘢推落我度。冇人睇小朋友，我要照顧，出唔到去搵錢。我已經諗盡所有嘅方法，可以有照顧到小朋友又搵到錢，屋企嘅生活費，去到今時今日，我都係有份付出去搵。無知嘅人淨係識得鬧，亦都有人淨係覺得佢為咗屋企已經付出好多，麻煩大家叫佢企出嚟真真正正同大家講所有事情嘅事實，先好去鬧我。」

雯雯4年生4個。(ig圖片)

她還出了另一個Post表示：「最後，生唔生小朋友，已經同佢係一個值唔值得嘅男人冇關係，最重要係，我會係之後嘅路努力照顧好佢4個。」與她早前曾揚言要把4個仔仔交由社會福利署照顧的態度又不同了。

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