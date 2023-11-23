李佳芯難逃生圖照妖鏡 美貌竟不敵呢位52歲富婆

視后李佳芯（Ali）又靚又叻，為TVB現役最受歡迎花旦之一。近年李佳芯常被指因敏感言論被雪藏，台慶大合照又被安排企側面，內地播出畫面中大頭更被打厚格，可謂事業前途未明。惟近日李佳芯因在台慶親切照顧攝影師而令內地歡眾動容，又獲高層樂易玲公開力保：「我哋唔會嘥咗佢。」

李佳芯台慶好靚女。（葉志明攝）

唔講套衫，李佳芯全場最靚。（葉志明攝）

雖然李佳芯飽受是非影響，但仍不影響她的人氣，溫柔親切人緣超好。當晚「愛回家Andy」崔錦棠便捉住不同藝人瘋狂打卡，並成功搵到李佳芯合照，由於崔錦棠沒有用濾鏡，加上電視城黃色死亡燈光照耀下，就算是平時又白又靚的李佳芯都顯得皮膚泛黃暗啞又粗糙，眼紋暴現。然而睇返其他台慶相，李佳芯一樣白雪雪明艷照人，相信是燈光加相機問題才令美貌失色。

樂易玲很感謝藝員同事都很信任她。（攝影：葉志明）

好耐未見Ali劇集出現。（《白色強人》截圖）

Ali已不止一年被「河蟹」，更曾成為敏感詞。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

崔錦棠多張打卡相中，最靚竟然是現年52歲的「三太」樊亦敏 ，樊亦敏生圖皮膚狀態極佳，白淨標致氣色紅潤，多年過去風韻猶存。樊亦敏是圈中小富婆，物業遍佈東南亞，曾被爆睇中壽臣山道4億獨立屋，戴炒價值500萬的勞力士名錶出席活動。不憂生活又性格樂觀，自然人靚狀態佳。此外，崔錦棠又同「表哥」姚子羚、張景淳、蘇恩磁、葉蒨文等舊拍檔打卡，玩得相當盡興。

平時又白又靚的李佳芯在死亡燈光下顯得皮膚泛黃暗啞又粗糙。（IG圖片）

三太最靚！（IG圖片）

樊亦敏後生都好靚，獲讚氣質美貌均勝劉嘉玲。（TVB截圖）

表哥姚子羚。（IG圖片）

張景淳。（IG圖片）

蘇恩磁。（IG圖片）

葉蒨文。（IG圖片）

蔥頭丘梓謙。（IG圖片）