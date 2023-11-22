麥明詩被媽媽提醒睇住時間生B　馮允謙超羨慕黎明可以坐住跳舞

麥明詩預告聖誕將與男友到外地滑雪。（葉志明攝）

馮允謙(Jay Fung）早前搵嚟麥明詩做其MV女主角，二人今日齊齊出席個人護理連鎖店開幕儀式，二人接受訪問時，提到麥明詩男友盛敬為轉發花絮並留言「Hi」，馮允謙雖然不知情，但原來已經認識對方：「Nice guy ,I love him，心心俾佢，佢隻手好滑。」麥明詩在旁補充點解男友有一雙滑手，原來係因為佢手乾，男友會細心幫佢搽hand cream ，繼而亦滋潤埋自己雙手，果然係貼心寶寶。「我手乾嘛。（好肌膚之親。）咁應該嘅，我覺得要互相照顧，（咁你又照顧佢啲咩？）好多嘢㗎，心靈照顧。」Jay聞言後，表示自己無咩機會幫女朋友護膚，因為對方會自己處理好，並謂：「反而我需要多啲人幫手，好乾呀。（公開爭取？）算啦，唔講太多，怕佢嬲。」

馮允謙表示如果麥明詩有意做歌手，可以為佢作曲。（葉志明攝）

麥明詩早前為廣告又唱又跳，她表示是一個大挑戰，但拍攝過程歡樂，表示自己年紀唔輕，所以無意做跳唱歌手。「但如果有機會作音樂嘗試，以玩票性質我覺得會幾好玩。其實全職做娛樂圈時，都比較多舞要跳，雖然成日俾人笑，我諗住一雪前恥，努力啲去進步，邊度跌低邊度起身。」麥明詩笑言暫時只係企到一半，但如果馮允謙有跳唱歌的話，佢都唔介意展現身手。講到跳舞，馮允謙早前帶埋父母去睇黎明演唱會，仲十分羨慕Leon 可以坐住跳舞，之後佢仲認真問經理人會唔會有機會自己都可以咁做，但火速被否決。

馮允謙睇完黎明演唱會，即問經理人自己可唔可以坐住跳舞。（葉志明攝）

聖誕將至，麥明詩表示想去外地滑雪，過白後聖誕，但由於父母唔太識滑雪，所以同行者好大機會係男友，不過身為機師，聖誕理應要開工，麥明詩就咁話。「忙得嚟都要放假嘅，不能夠日日都咁辛苦，其實我都好忙、但我覺得而家要識得搵時間俾自己，如果健康keep唔到個人走唔到好遠。」問到公開確認男友身份兼表示想生B後，有否被家人催婚，麥明詩表示媽媽不時都提醒佢「睇住時間」，問到會否未婚懷孕定要跟足規舉，麥明詩表示一向講求順其自然。「唔好諗太多，人生係唔會跟住你點plan 。（有無同另一半傾過？）佢睇報紙咪知囉，我都有叫佢減少用塑膠嘅，唔係你哋諗嗰啲嘢呀，我睇研究報告話膠樽分解會對人體有影響咋⋯⋯」