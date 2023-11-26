新聞女王｜何依婷出道後被指忽然富貴：細個嗰陣會好介意

何依婷在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演佘詩曼的下屬徐曉薇，她看上去對佘詩曼非常忠心，但暗地裡郤出賣她，很多人都不喜歡這個角色而紛紛談論，但當搜尋何依婷時，她的關鍵字竟然和《新聞女王》無關，而是之前傳她忽然富貴的「包養」。

正所謂人紅新聞多，對於網上各種傳聞，何依婷接受《香港01》訪問，光明正大作終極回應：「做好自己，問心無愧，反正人在做天在看．．．」簡直Ｍａｎ姐上身。

何依婷和馬國明合作出賣佘詩曼。（熒幕截圖）

優異生高薪棄專業加入娛樂圈

雖然當選後被指忽然富貴，但不能否認的是何依婷有一定的實力，特別是讀書成績方面，曾獲奬學金到美國史丹福大學、英國利茲大學及中國上海復旦大學作交換生，畢叢後在行內著名會計師樓工作。何依婷說當時人工很不錯，但自己不想一生人就這樣，便在2017年參選「香港小姐」。何依婷在入圍香港小姐最後10強時，TVB高層樂易玲己經讚她「不論表現、談吐，呢個月都睇到你進步好多，都見到你充滿自信。」最後何依婷奪得港姐亞軍及「美麗觸覺大獎」，然後入讀藝員訓練班為其演藝事業鋪路。

何依婷本身是學霸。（資料圖片）

遇上TVB花旦真空期成為上位機會

雖然在選美得到亮麗成績，但何依婷一完選美，即刻拍劇當女一，而是先去兒童節目《Think Big Family》當主持，後來加入《學是學非》，磨劍3年，到2020年才有機會演出劇集《機場特警》，她所飾演的KOL角色經常以背人短褲示人，加上和楊明的多場火辣劇，讓這角色一度成為話題。由於近年TVB近年有不少花旦離閛外闖，所以何依婷的機會也一個接一個，《十月初五的月光》、《星空下的仁醫》、《美麗戰場》等劇集都為她累積不少人氣，今年她在台慶劇《新聞女王》的徐曉薇也是個很重戲的角色。

與楊明在《機場特警》的親熱戲。（熒幕截圖）

《十月初五的月光》是何依婷首次擔正女主角的劇集。（劇照）

何依婷在《星空下的仁醫》中的喊戲被形容是視后級。（熒幕截圖）

再次演出奸人角色

近年奸角隨時比忠角更易上位。何依婷之前在的劇集《美麗戰場》中，她由純情妹妹變為鬧爆哥哥方力申的奸角，就讓人印象深刻。這次何依婷在《新聞女王》中，和馬國明串通出賣佘詩曼，這個無間道角色會是她的一個考驗。現時《新聞女王》在內地和香港都成為話題劇集，加上劇中有視后佘詩曼和視帝馬國明，他們自然會成為大家的焦點，何依婷會否憑此劇成為一線花旦，就要看她在劇中的往後的表現了。

何依婷在《美麗戰場》中由純情小妹妹變為奸角。（熒幕截圖）

「反正人在做天在看」

何依婷入行後除了和羅天宇傳過一次緋聞外，就與緋聞絕緣。但兩年前傳她被「包養」忽然富貴，從太子道舊樓搬到海景豪宅、名車代步和請助手服待，就成為她至今最為人知的報道，更成為她的網上關鍵詞。快將結婚的她，接受《香港01》訪問時說:「其他人怎樣誣衊我，不是我可控制的範圍，所以面對這些娛樂新聞笑一笑就算。或者細個嗰陣會好介意，但人大了對好多事情都看得開。或者咁講，無論咩行業，都是不能避免人言可畏。所以做好自己，問心無愧，反正人在做天在看，管好自己，健康快樂就好。」

何依婷經常周身名牌，所以令人覺得她非富貴。（IG：@reginahyt）

何依婷在11月6日突然佈結婚。（IG：@reginahyt）

被要求要更惡更狠

何依婷在《新聞女王》中的徐曉薇被觀眾覺得表情浮誇，所不太喜歡這角色，何依婷說自己都知道這個角色「又蠢，又成日鬥輸」並不討人喜歡。這是因為徐曉薇有抑鬱症，有時會情緒失控，何依婷說：「現場拍的時候都有同監製、導演溝通，特別係發火個陣，佢地都會希望我可以更惡更狠。當然以一個正常人嘅角度去睇，咁樣無啦啦情緒失控係好唔正常。」

何依婷這場反枱戲讓人印象深刻。（熒幕截圖）

不回應是否巧合

何依婷有一幕在《新聞女王》的戲是被高海寧陷害後反枱發飆，有網民看完後說：「何依婷果然係城大出身，反枱係有一手！」因為這一幕令人聯想起2015年網上流傳一段短片，城巿大學的學生舉行諮詢大會時，有同學在會上突然發難反枱，這過火表現於是傳遍網上，現在看來讓人覺得和城大畢業的何依婷真是非常巧合，至於何依婷怎看這「巧合」？她說：「別人的事，不方便回應。」

當日煘大同學的反枱事件。（網上圖片）

角色難道會有轉變

何依婷的角色背叛佘詩曼，和馬國明有不道德關係，工作表現不突出，可集多個缺於一身，何依婷續說：「徐曉薇算是個悲劇人物，家庭、工作環境令佢極度自卑，沒有自信。同時又渴望可以喺工作上出人頭地，但能力上又事與願違，在職場上永遠都很輸蝕。對著經常情緒勒索的上司，和不是真心真意愛她的男朋友，兩邊不是人，都真係幾慘。」不過何依婷不忘補充說：「但之後佢輸多幾次，就會有轉變同成長。」難道她的角色之後會來個大逆轉？