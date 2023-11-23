BLACKPINK赴英國皇室國宴真實反應曝光　網民讚可愛唯Jennie捱轟

韓國女子天團BLACKPINK人氣偏全球，更成為英國皇室國宴的座上客。近日韓國總統尹錫悅率團出訪英國，包括到訪白金漢宮，BLACKPINK四位成員包括Jennie、Lisa、Jisoo以及Rosé都有參與。日前她們四人就現身英國皇室國宴，還獲英王查理斯三世（Charles III）頒發榮譽MBE勳章，表揚她們推動環保，據英國王室官方社交網上的帖文指，該項榮譽是表彰四人在格拉斯哥COP26峰會（即聯合國氣候變遷大會）作為倡導者的角色。

她們當日在席間突然被叫名一刻的反應亦相當可愛，從影片中可見她們逐一被英國皇室晚宴主持點名，對方先後喊到Jennie、Jisoo、Lisa以及Rosé，並表揚她們，她們都表現出一面意外和驚喜。網民都大讚她們的反應夠晒真實可愛，有網民就疑惑她們為什麼會分開坐。另外，有人拍下國宴當天的片段，可見四位成員與英國國王查理斯三世交談期間，Jennie不時四處張望，似是有點不耐煩，遭英國網民狠批她無禮不懂尊重人。

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa已2個多月沒有同框活動，英王查理斯三世白金漢宮舉辦國宴突見4位團員合體出席，驚人消息瞬間引爆論壇。（路透社）

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