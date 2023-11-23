前雙料亞姐冠軍曝近況驚現清朝額　曬傲人身材坐私人飛機生活富泰

雖然由亞視舉辦的亞洲小姐的歷史和人氣都不及無綫舉辦的香港小姐，不過也算是本港的選美盛事，歷屆亞姐也有不少高質三甲佳麗令人留下深刻印象。贏得1999年亞姐冠軍及最上鏡小姐的樓茜妮，就以其驕人的上圍及甜美笑容見稱，她當選後加入娛圈發展，可惜演出機會不多，於2004年約滿亞視後便淡出娛樂圈，為父親打理家族經營的珠寶生意，鮮有公開露面。

1997年亞姐冠軍—樓茜妮（影片截圖）

日前樓茜妮就激罕現身於李婉華在洛杉磯舉行的粉絲見面會，現年46歲的樓茜妮驚現清朝額，與昔日全盛時期的靚樣相比，變化極大震撼網民視覺。不過她的樣子看來相當自然，臉上留有歲月的痕跡，似乎沒有依靠醫美去凍齡，可算是優雅地老去。

當年的樓茜妮與杜挺豪。

其實樓茜妮退出娛樂圈後，一直過住優哉遊哉的生活，翻查她以往的社交網帖文，她曾分享過不少生活照，當中有大部份是旅行相。她經常周遊列國，包括四出歐遊滑雪，兼且都是豪華遊。從相中可見她會乘坐私人飛機出遊，又入住海邊靚景別墅，生活富泰，日子過得相當寫意。她公開的靚相中還有不少性感美照，大騷誘人身材，十分養眼。

樓茜妮是雙料亞姐冠軍。

樓茜妮當年在圈中也有過不少緋聞，曾有傳陳展鵬那時候與她拍拖，同時又力追鍾嘉欣，疑似一腳踏兩船，令三人陷入三角關係，還因此上過雜誌封面。不過陳展鵬後來就澄清了有關緋聞是假的。樓茜妮亦曾與已故大名娛樂老闆林建名傳緋聞，更獲封「大少奶」稱號。

樓茜妮曾有過不少緋聞。(網上圖片)

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