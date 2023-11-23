林夏薇大曬人生勝利組生活　私人飛機出埠兼赴美國拎獎見日本男神

視后林夏薇（薇薇）繼早前在「2023亞洲影藝創意大獎」勇奪「最佳女主角」揚威海外後，近日更遠赴美國洛杉磯出席SAIFF影展的StarS Gala，奪得年度亞洲女性影視大獎。在影展上，薇薇可謂為港爭光，除了獲得大會頒發獎項，亦有幸與日本男神佐藤健、泰國巨星Tony Jaa等同台獲奬，於閉幕禮上，更身負重任，獲邀與電影《職業特工隊》製作人Paula Wagner共同頒發「最佳女主角」獎項，薇薇大感榮幸。

視后林夏薇（薇薇）近日遠赴美國洛杉磯出席SAIFF影展的StarS Gala，奪得年度亞洲女性影視大獎。（資料照片）

林夏薇奪亞洲影藝創意大獎最佳劇集女主角

薇薇近年積極發展其影藝事業，成績有目共睹，今年初於電視劇集《法言人》飾演有「滅絕師太」之稱的律師，獲得網上高度評估，一度成為網上討論最高，更奪亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）的最佳劇集女主角。其後的《寵愛Pet Pet》，薇薇亦獲得佳績，贏盡口碑。

林夏薇為港爭光。（資料照片）

薇薇近年積極發展其影藝事業，成績有目共睹。（資料照片）

林夏薇與日本男神佐藤健同台獲獎

今次薇薇於影展上，一身黑色低胸連身裙現身領取年度女性電影人獎項，高貴性感集於一身。薇薇在台上表示感謝大會頒發獎項，同時亦感道：「感激團隊和粉絲們的支持，會繼續努力、繼續進步，多謝所有支持我的人！」，同時她亦有幸地與日本男神佐藤健、泰國巨星Tony Jaa等同台獲獎，更與他們近距離接觸兼合影，得到互相交流機會千載難逢，當然不能錯過！除了自身領獎外，薇薇在閉幕禮上搖身一變成為頒獎嘉賓，與電影《職業特工隊》製作人Paula Wagner共同頒發「最佳女主角」獎項，於頒獎後，薇薇再次於社交平台上分享感受，多謝大會給予是次機會，感到十分榮幸，並再次恭喜所有得獎者。

林夏薇有幸地與日本男神佐藤健、泰國巨星Tony Jaa等同台獲獎，更與他們近距離接觸兼合影。（資料照片）

林夏薇孖金融才俊老公坐私人飛機出埠嘆世界

薇薇除了事業大豐收，在愛情方面她在2015年嫁給金融才俊莫贊生（Jason），榮升幸福人妻，與老公結婚直今八年，依然堅持抽空拍拖維繫感情，今日（23日）她在IG曬出一系列與老公坐私人飛機出埠旅行的照片，吸引眾星及網民紛紛留言！

TVB視后林夏薇孖金融才俊老公莫贊生（Jason）坐私人飛機出埠嘆世界。（IG@rosinalam)

林夏薇今日（23日）在IG曬出一系列與老公坐私人飛機出埠旅行的照片。（IG@rosinalam)

林夏薇由老公視覺拍出天真可愛食相

Rosina在IG寫上：「忙完自己工作，再陪家人工作，順便當休個假，馬上再進入忘我創作狀態，我很期待… #黑色月光。」照片中她身處私人飛機場以全黑打扮示人，頭戴冷帽配上墨鏡，兼露出迷人的蠻腰，而老公則穿上黑白打扮，與老婆十分相襯，此外她還在飛機上食芝士蛋糕時，由老公視覺拍出天真可愛的食相！好友陳山聰留言寫上：「Enjoy sister」，另外其他網民留言表示相當期待有新劇作品推出！

林夏薇由老公視覺影可愛食相。（IG@rosinalam)