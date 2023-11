何依婷最新婚照純白婚紗配閃爆后冠氣質如公主　開Q&A答結婚問題

何依婷(Regina)本月初宣布結婚,她上載巴黎拍攝的婚照,表示:「巴黎,第一次來的時候 我還是個學生,在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡,謝謝你 讓我夢想成真,Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」當時她穿上香芋色大拖尾以及香檳色魚尾禮服,頭戴閃鑽后冠,在巴黎鐵塔前留影,其後透露將在海外舉行簡單婚禮,不會大搞,而婚後亦不會減產。

而今日(23日)她再貼上更多近鏡婚照,都是以白色婚紗為主,一套配上頭紗,極有氣質;另一套則頭戴后冠,如像公主一樣,更有點像她當年攞港姐亞軍時的造型。何依婷寫下:「It’s all about white🤍」感謝提供婚紗的兩間公司後,續說:「感恩身邊總是有很多疼錫我的人 Feeling really grateful for everything❤️」不少人都大讚相當華麗,指她美艷如女神。而何依婷又在IG Story開Q&A,歡迎大家問她有關影婚照或結婚的問題。

何依婷戴上后冠如像公主,也有點像她當年戴上港姐亞軍后冠的樣子。(IG@reginahyt)

何依婷當年奪港姐亞軍,獲戴上后冠加冕。(IG@reginahyt)

