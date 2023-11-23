何依婷最新婚照純白婚紗配閃爆后冠氣質如公主　開Q&A答結婚問題

何依婷（Regina）本月初宣布結婚，她上載巴黎拍攝的婚照，表示：「巴黎，第一次來的時候 我還是個學生，在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市，也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡，謝謝你 讓我夢想成真，Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」當時她穿上香芋色大拖尾以及香檳色魚尾禮服，頭戴閃鑽后冠，在巴黎鐵塔前留影，其後透露將在海外舉行簡單婚禮，不會大搞，而婚後亦不會減產。

按圖睇何依婷早前婚照：

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而今日（23日）她再貼上更多近鏡婚照，都是以白色婚紗為主，一套配上頭紗，極有氣質；另一套則頭戴后冠，如像公主一樣，更有點像她當年攞港姐亞軍時的造型。何依婷寫下：「It’s all about white🤍」感謝提供婚紗的兩間公司後，續說：「感恩身邊總是有很多疼錫我的人 Feeling really grateful for everything❤️」不少人都大讚相當華麗，指她美艷如女神。而何依婷又在IG Story開Q&A，歡迎大家問她有關影婚照或結婚的問題。

何依婷今日再貼其他婚照：

何依婷戴上后冠如像公主，也有點像她當年戴上港姐亞軍后冠的樣子。（IG@reginahyt）

何依婷當年奪港姐亞軍，獲戴上后冠加冕。（IG@reginahyt）

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