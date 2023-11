iKON澳門開唱興奮拍片約定歌迷　VIP觀眾福利追加看綵排不用抽

韓國人氣男團iKON將於12月9日(星期六)在澳門新濠影匯綜藝館舉行《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱會。這是iKON第一次在澳門舉行的單獨演唱會,因而他們非常興奮更拍攝了一段問候影片,向iKONIC(iKON粉絲稱號)訴說心情。而且他們更預備了豐富的追加福利,讓購票入場的觀眾滿載而歸。

在影片中,iKON先充滿活力地用他們的口號表示:「GET READY,SHOW TIME!」並介紹自己是iKON來跟大家打招呼。接著便由JU-NE宣佈他們終於要在澳門開演唱會了,全體成員更開心得一同拍手歡呼!隨後,DK就說出這次演唱會的舉行日期、時間、地點等詳細資料。跟着SONG便迫不及待地提及,由於這是第一次在澳門開單獨演唱會,所以準備了很多歡快的舞台,一起享受地唱歌吧!,而BOBBY就補充有關澳門演唱會的訊息,表示可到主辦的社交平台上確認。緊接着CHAN更溫馨地用中文約定歌迷:「我們澳門不見不散!」最後跟其他隊員一起揮手說再見,充分表現iKON十分珍惜可以跟iKONIC見面的機會。

另一方面,iKON為了報答歌迷的支持,特別追加給購買$1,788 VIP門票的觀眾,皆可獲得參加SOUND CHECK綵排的福利,還有神秘的EXCLUSIVE MD PACKAGE獨家禮品包,全部不用抽選,以證明VIP觀眾的尊貴地位。同時,主辦還為iKON準備SEND OFF歡送會,將抽選300名VIP觀眾在演唱會後,再多一個近距離接觸iKON的機會,以回應大家多年不見的思念之情!加上原本已經公佈的GROUP PHOTO合照、SIGNED POSTER簽名海報、SIGNED POLAROID簽名拍立得等豐富福利,吸引之餘,亦見到iKON對歌迷的寵愛。