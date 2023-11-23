陸永老婆公開家中巨型主人房全貌　採光好又闊落大過好多人間屋

陸永與老婆陳莉娜 (Reina) 不時在社交平台分享一家四口的生活，儘管當年陸永在成名作《456 Wing》唱過「我戶口跌到雙位數～」但憑住努力，他早已成功脫貧，與Reina及兩個囡囡陸一穎（Hannah）、陸一心（Simsim）住在西貢複式單位。日前Reina貼上主人房照片，空間非常寬廣，隨時大過唔少人間屋。



陸永一家四口生活好幸福。（IG@missussixx）

陸永一家不時邀請好友來作客，飯廳容納20人都完全冇難度。（IG@missussixx）

Reina早就曝光過家中不同角落的樣子，雖然他們曾講過是住村屋，但連埋天台、樓梯，空間可媲美別墅，最誇張是客廳大到可以擺彈床。Reina曾說：「擺個跳彈床喺個廳中間。冇錯！又係要迫HANNAH做運動，要跳先可以睇電視，跳幾耐睇幾耐。用盡一切方法迫HANNAH做運動，無所不用其極。」而從她過往分享的愛犬日常片段，就見到客廳有樓梯、巨型電視機以及鋼琴等。

Reina的抱狗相就曝光了大宅裡面的樓梯。（IG@missussixx）

陸永家中客廳大到可以在正中央擺彈床！（IG@missussixx）

颱風襲港時，陸太說家中天台水浸，因而令網友知道他們的複式單位連埋天台，一家四口至少有三層空間使用。（IG@missussixx）

按圖睇陸永家中客廳：

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日前陸永眼部不適，她問網友意見可以點做，經網友建議下用精油焗眼，Reina就拍低陸永在房間焗眼的片段，當時已影到睡房窗外一大片綠油油的開揚山景，又有陽光照入。之後Reina更公開了主人房全貌，寫下：「間房要曬太陽殺菌！」房間內的巨床可三邊落床，兩面牆都有落地玻璃，擺放了大衣櫃、兩張枱、電視櫃等傢具後，仍然在超闊落空間可以走動，大過不少香港人間屋。