新聞女王劇評｜鄧萃雯代替馬國明更好　一個理由解釋到

TVB劇集《新聞女王》熱播中，首播更馬上引起熱烈討論。《新聞女王》第4至第5集講到挾持人質事件。《新聞女王》劇情講到佘詩曼被「逼宮」敗走，而馬國明坐正上位，但原來何依婷是馬國明一直被安排在的佘詩曼的內鬼兼秘密情人。佘詩曼最後又通過挾持人質事件，安排李施嬅在現場的報導，成功搶盡風頭，壓過馬國明、高海寧等人。



《新聞女王》第1-5集劇情，講到佘詩曼被「逼宮」敗走，而馬國明就坐正上位，但原來何依婷是馬國明一直被安排在的佘詩曼的內鬼兼秘密情人。（《新聞女王》截圖）

睇完《新聞女王》頭5集內容，不難看出新聞部的勢力分布，由佘詩曼為首的「文家軍」底下分別有何廣沛等人，而馬國明為首的則有高海寧、林正峰，何依婷則表面上是佘詩曼一派，實質是馬國明的內應。（《新聞女王》截圖）

頭5集主要講新聞部勢力

睇完《新聞女王》頭5集內容，不難看出新聞部的勢力分布，由佘詩曼為首的「文家軍」底下分別有何廣沛等人，而馬國明為首的則有高海寧、林正峰，何依婷則表面上是佘詩曼一派，實質是馬國明的內應。在第5集，李施嬅因為想做好新聞內容而與佘詩曼合作，似是由「中立派」傾向「文家軍」，新聞總監「飛爺」鄧智堅則屬「坐收漁人之利」。

在第5集，李施嬅因為想做好新聞內容而與佘詩曼合作，似是由「中立派」傾向「文家軍」，新聞總監「飛爺」鄧智堅則屬「坐收漁人之利」。（《新聞女王》截圖）

佘詩曼同馬國明正式開火。（《新聞女王》截圖）

馬國明未夠班？

上一篇劇評提到，雖則說《新聞女王》講新聞主播之間的鬥爭，但將它當做是新聞版「宮心計」的話亦十分合適。作為昔日「台柱」回歸TVB拍劇的佘詩曼大鬥馬國明固然吸引，但5集下來，馬國明還是少了幾分壓場感。不少網民也熱烈討論，可能換人做馬國明個位更為好睇。不是說馬國明演技未夠班和佘詩曼一較高下，而是他有一個先天因素，令他發揮機會大減。

5集下來，馬國明還是少了幾分壓場感。（《新聞女王》截圖）

何依婷會唔會逆襲上到位？（《新聞女王》截圖）

女人嗌交先好睇

話明是宮鬥劇，其實佘詩曼的對手應該是女人才對。不論是「好男不與女鬥」也好，還是「男人嗌交一定輸」也好，於戲劇層面來說必定是女人 VS 女人更為精彩！試想像一下，如果馬國明的角色「George」換成由鄧萃雯飾演，會否令劇集昇華？在控制室佘詩曼和鄧萃雯針鋒相對的一幕，肯家會更緊張，火藥味更濃，權鬥的味道更明顯。

鄧萃雯可說是劇集的收視保證 (《巾幗梟雄之義海豪情》劇照)

鄧萃雯拍《新聞女王》的話都好啱。（視覺中國）

鄧萃雯做馬國明「佐治」個角色一定更好

有人可能會說：「換咗做女人，咁何依婷係馬國明秘密情人咪行唔通囉！」非也，其實可以將鄧萃雯包裝成同性戀者，何依婷為了上位不惜假裝愛上鄧萃雯，也一樣行得通，而馬國明則可飾演密謀奪權的鄧萃雯下屬。表面上佘詩曼 VS 鄧萃雯，而實質是新聞總監「飛爺」和馬國明合作，男人們 VS 女人們 的戲碼。

轉折位做得幾好。（《新聞女王》截圖）

女人鬥女人一定仲好睇。（《新聞女王》截圖）

鄧智堅做「飛爺」冇壓場感

另一方面，由鄧智堅飾演的「飛爺」也不夠壓場感！不是說他演技不好，而是鄧智堅天生的原因 - 唔夠高。在既有印象之中，高即代表高大，在不少戲劇作品中也代表「有氣勢」。

新聞女王劇評｜劇情要同現實一樣? 講到尾又係新聞版《宮心計》

由鄧智堅飾演的「飛爺」也不夠壓場感！（《新聞女王》截圖）

其實係身高問題...

作為新聞部話事人，如果用一位身形輸蝕的演員，就會略嫌失了霸氣。套用一個電影例子，《蜘蛛俠》中的老總也是一位身形高，經常咬住雪茄的「大班款」演員。以鄧智堅的年齡，就算是加了鬍、壓低聲線，身高差還是「死因」。而且，鄧智堅的演法又似乎搣唔甩那份舞台劇般的喜感，也是另一個「死因」，又或者，用鄭則士飾演「飛爺」的角色更合適。

第6-10集：新聞女王劇情6-10集｜佘詩曼離開再回來 李施嬅成新勢力

其實馬國明都唔差。（《新聞女王》截圖）

不過話說回來，在「睇餸食飯」的情況底下，或者馬國明和鄧智堅已是無綫能想到最佳人選也說不定。