TVB劇集《新聞女王》熱播中,猶如宮鬥劇一般的劇情令觀眾睇得大呼過癮。近日無綫明珠台,有「翻版姚子羚」之稱的明珠台主播鄧詩穎(Sharon)宣布離巢,而一張告別照就惹來網民揣測,推測她和另一位新聞小花不和。



影咁多張合照就係冇林婷婷。(IG圖片)

帖文中她寫道:「今天要畢業了,MY LAST CAST WILL BE AT 11:30 TONIGHT 心中滿滿的不捨與感恩,感謝各位一直支持。」而相中則有主播黃曉瑩、關可為、李晞彤等一班台前幕後的同事。有網民就指,鄧詩穎為明珠台七點半新聞報道主播,但同時間的主播「新聞女神」林婷婷就並未出現在相中,反而鄧詩穎就與隔籬無綫台主播黃曉瑩一齊影相,更猜測她們可能是不和。不過單靠一張合照,其實很難斷定她們不和,相信只是網民睇得太多《新聞女王》。

林婷婷因為着旗袍報天氣,展現美妙曲線,即被捧為新一化女神。(影片截圖)

林婷婷(IG@jacky_lintingting)

雖然鄧詩穎沒有解釋離職原因,但其實去年11月她已經「升職」做了人妻。(IG圖片)

雖然鄧詩穎沒有解釋離職原因,但其實去年11月她已經「升職」做了人妻,而且老公梁永祥也已經由財經記者做到變主播,去年4月亦已過檔有線任助理編輯及採訪主任(地產),所以鄧詩穎大有可能想專心「造人」或者跟老公過檔有線也不足為奇。