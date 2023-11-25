尹光連環粗口鬧爆王維基　對方得戚還拖：鬧得我唔夠應

74歲尹光昨晚（24日）現身銅鑼灣出席電音活動，並在現場與DJ女神樂宜（Lokyii）合作表演《掂呀》，炒熱全場氣氛！商台今日公布尹光殺入叱咤我最喜愛男歌手5強，他接受《香港01》訪問表示：「好開心啦入圍五強，我今日先知道，好多人問我有冇預備戰衣，講真我冇諗過自己入到五強，所以戰衣我冇預備到。」他繼續指未知到時候會否有機會上台表演，並表示：「攞唔攞到最後果五強呢！獎得一個咋嘛，冇冠亞季軍冇㗎啦嘛！若果選中我，我會開心到喊！」

尹光今日（24日）現身銅鑼灣出席電音活動。（梁碧玲攝）

尹光自愧不如張敬軒唱功

講到有份入圍5強的張敬軒望尹光能夠勇奪「叱咤我最喜愛男歌手」獎項，他說：「張敬軒我好鍾意聽佢啲歌，佢真係唱得好好，聲線又靚，高低音都咁靚。我想學唱佢一隻歌咋，揀嚟揀去都揀唔到邊隻可以唱，如果唱一半就OK，好高音，因為佢後生，我以前後生都唱到，聲線真係我年紀大，你聽我隻《Dear Myself》就知道啦！剩返六七成咋嘛，就唱唔到咁高音，所以我希望減到去一隻歌可以唱到，現在揀到嘅歌就係《隱形遊樂場》！」

尹光大讚入圍五強之一的對手張敬軒唱功一流。（梁碧玲攝）

尹光不認同反「鏡仔」

至於其他三位入圍者是MIRROR 成員，對於最近連登仔指反「鏡仔」定必會投票給尹光，他表示：「咁我又覺得唔應該反佢哋，始終佢哋都係一個實力歌手，咁出名點會反對佢啫，只不過我僥倖入咗五強，我都希望佢哋再攞到。」

「我最喜愛的男歌手」5強。（IG@ cr881903）

尹光連HKTVmall老闆王維基都夠膽鬧

被問到新歌唱「HKTV正X街」連HKTVmall老闆王維基都夠膽鬧，他坦言：「因為王維基先生佢好叻，若果你讚佢呢，佢知道冇咁多人睇，所以佢請到我攞返《少理阿爸》嗰個音樂，改變晒啲歌詞，黎鬧佢自己，初時錄完之後佢聽咗，話我鬧得佢唔夠應，鬧應啲所以我用咗仆X去鬧佢，仆X係粗俗，但你唔可以話佢係粗口，鬧佢王維基正X街，又真係咁多人睇喎！」他繼續笑說：「根本就係講笑啫！拍廣告咋嘛！」

尹光罕談王維基合作淵源，對方竟不滿鬧得唔夠應。（歐嘉樂攝）