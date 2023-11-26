「DJ女神」樂宜同拍拖6年男友分手　唔靠男人養：冇錢所以出嚟做

「DJ女神」樂宜（Lokyii）在香港DJ界頗為有名，並經常以性感形象示人，受到不少網民及樂迷歡迎。日前她在IG上與粉絲玩Q&A，回答網民有關愛情觀的問題，說道：「而家想做隻冇腳雀仔」、「姐姐呢10年都攰啦」，暗示戀情生變。樂宜（Lokyii）接受《香港01》訪問時，就直認已和拍拖6年多的男朋友分手。



Alan Walker的騷由DJ Lokyii（樂宜）打頭陣。

「DJ女神」樂宜分手

樂宜（Lokyii）接受《香港01》訪問時，表示和男友已分手兩個多月，她說：「點解分手？工作同目標不一致囉。我之前都同你講過，佢唔鍾意我太性感，唔鍾意俾人叫狂野DJ，但係我又鍾意做DJ嘛。」

樂宜好性感。(樂宜IG)

前男友唔鍾意樂宜性感

她直言，兩人感情上的缺口並不是一朝一夕，而是日積月累的。她續說：「佢唔鍾意我性感嘛，所以舊年先去做美容，最後生意就拆咗夥。舊年DJ騷都少咗好多，大騷都只係接咗幾場。今年要搵返多啲嘢做，冇錢所以出嚟做。」

樂宜精心打扮為男友慶祝生日。（IG@lok_lokyii）

唔靠男人養

談到收入，記者表示網民一直都在討論區笑她靠男朋友養，她就說：「我都有睇連登，都慣啦。搵錢一定係佢多啲，但係都唔關我事，我一路都係自己養自己，我同屋企人住，三萬蚊租我要出一大半㗎。」那和前男友食飯，出門旅行的開支呢？她透露：「食飯就一時時啦，一時係佢畀一時我畀，一人一餐咁。旅行就係佢出機票、酒店，不過買嘢都係我自己畀，講真又唔係去得好多次。Staycation嗰啲有sponsor㗎嘛。」她坦言明白網民的想法，會感到無奈但已經習慣了，也控制不到他人想法，唯一可以做的就只是努力做好DJ工作。

由KOL馬婉雯影DJ樂宜。（IG@lok_lokyii）

樂宜為富二代男友黃俊輝慶祝生日。（IG@lok_lokyii）

樂宜：我應該見識多啲！

樂宜透露，與前男友拍拖6年多實在是一段不短的時間。她說：「佢畀我嘅都係冇用嘢，公仔都有啲。你問點處理？我唔會掉嘅，公仔冇罪㗎！10年入面我都只係拍咗兩次拖，唉，我老啦，浪費咗10年青春，就咁過女仔最靚嗰10年，我應該見識多啲！」

用「男友視角」睇DJ樂宜。（IG@lok_lokyii）

DJ樂宜濕身泳衣相。（IG@lok_lokyii）

樂宜與Toyz拍拖5年，二人最終以「⋯」分手，並且再見不是朋友。 （IG圖片）

唔鍾意男友「太長氣」

問到和前男友分手的原因，她直言不喜歡他太「長」。她說：「我唔鍾意佢太長氣，同埋固執。我之前咪講過佢唔鍾意我太性感，唔鍾意我打碟，會成日『吟沉』。分咗手都冇乜特別，都冇鬧交，我哋都會間唔鐘傾偈，不過都係傾隻貓。」她表示，兩人拍拖時一起養了一隻貓。她續說：「而家隻貓喺佢度，會掛住佢（貓）㗎！不過我屋企都有幾隻。」最後，她笑言兩段感情都有一個共通點，說道：「我次次分手都係留低隻貓，之前劉偉健又係咁。」

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