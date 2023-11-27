黃祥興同無綫結束18年賓主關係　爆離巢真相：好難同人競爭

現年44歲的黃祥興（前名黃長興）2005年參加《香港先生選舉》後便加入無綫做旗下藝人，參與過不少劇集演出。可惜近年幕前演出大減，早前他在社交平台突然宣佈離巢效力18年的無綫，專心搞飲食業生意。

今日（25/11）黃祥興現身長沙灣出席動物作品展覽活動，就離巢接受《香港01》訪問時表示：「其實我依家就好似一個孤兒咁，不過依家有好多唔同嘅平台，都會有唔同嘅機會，而將來我都有可能會返去TVB都唔定，因為將來嘅事冇人知。而暫時我呢個決定係舒服嘅，咁就試吓去嘗試。」

黃祥興說現在會很積極出席公開活動。（梁碧玲攝）

被問到現在是否需要主動搵工作機會？黃祥興表示：「坦白講，呢個（工作機會）係多咗嘅，人哋有咩活動搵我，我都即刻應承會出席。相比以前我係冇咁活躍會出席，比較低調。所以而家我就要整返個靚樣，Keep好個狀態，等其他人都知道我仲喺度，未曾放棄過。希望透過出席活動啲人仲記得我，然後都會搵我做嘢。」

黃祥興表示很難同年青人競爭。（梁碧玲攝）

被問到是否因幕前演出減少，加上競爭太大，感到意興闌珊決定離巢？黃祥興表示：「當然係有好多後生仔，加上自己年紀唔細，同埋廣東話又未去到好流利，咁所以呢啲我係知，咁唯有Keep住好自己個狀態，同埋廣東話能夠再講得清楚啲，唔好有懶音啦。而我都明白係有競爭，同埋要有下一代，亦明白自己咁嘅年紀都係好難同人競爭，同埋都知要做爸爸呢啲角色，但就唔希望咁快囉，如果你問我對無綫仲有冇留戀？其實我係有留戀嘅。」