專訪｜梁思浩派物資遇上無工開藝人感難過 從不因出身感羞恥

梁思浩去年回歸TVB主持的《通靈之王》因反應好又得到國際奬項，而提前添食。平日甚少接受訪問的梁思浩，今次訪問分享了很多他的個人故事和感人事。

隨時在娛樂圈急流勇退

按計劃梁思浩這次回TVB，是會做幾輯《通靈之王》，但亦有機會梁思浩主動叫停不再做。梁思浩說：「我現在做事不是用錢去衡量，是能否交代到我的人生，我希望《通靈之王》係我離開娛樂圈前嘅代表作。」

在TVB出道的梁思浩在2004 年被裁員離開，曾哭著說：「我愛TVB。」今時今日他都要承認電視是夕陽行業，希望趁這個時候為自己做到一個經典，雖然有這雄心但梁思浩並不強求，「只要收視率跌小小，我就唔會做下一輯。」

梁思浩由觀眾決定做多少輯《通靈之王》。（梁碧玲攝）

不想做到好潦倒才走

說出這樣的狠話是因為：「我親眼見過，我唔想好潦倒咁走，我要好風光咁走。」梁思浩心知花無百日紅，任憑你多努力也敵不過大環境，像在疫情這三年，很多人的生計都受到影響，大約在疫情後年半，梁思浩收到大角咀鮮魚行小學校長的電話，說他們很多學生的家庭生活有困難，他知道梁思浩有派飯給有需要的人，所以就問他可否捐一些米、鑵頭給家長。梁思浩二話不說就買了物資去學校派發。

梁思浩每個月都會和朋友到不同區派飯。（梁思浩facebook）

遇上無工開藝人領物資

「嗰次令我好感動，我見到有個男人，我唔講係邊個，佢拍電視的，佢個細路仔拖住佢耷低頭，我戴住口罩，佢又帶左口罩，兩對眼一望，其實我知佢邊個，係一個拍電視的藝人，40歲左右。佢一望到我，佢覺得好慚愧？點解我呢段時間要嚟攞呢啲救濟品？（說到這裏梁思浩已經哽咽）跟住佢猛咁講『唔好意思呀，唔好意思』，我話唔緊要，大家都有困難，互相幫忙啫，我問『你要唔要多啲啊？我畀多啲你。』佢話『唔好意思，我個仔話呢度派糧食，我依家無工開，所以先嚟攞呢啲物資。』」

梁思浩是個性情中人。（梁碧玲攝）

能幫人是福氣

「我話唔緊要，我好都係窮出身，我細個都要人哋幫，我能夠幫到你都係我嘅福氣。人人都會有困難，我細個有一樣嘢好，面對困難我從不覺得羞恥，你望住我喇，唔使覺得羞恥嘅，做乜要人幫會覺得羞恥，你咁樣會抬唔起頭做人架！我啲嘢攞得嚟呢度都係畀大家的。」

回想起那位男藝人梁思浩就很昶觸。（梁碧玲攝）

困難總會過去

「我知道一個40歲的男人拖住個仔嚟攞嘢，係會覺得慚愧，我覺得要人幫不是慚愧，你如何面對到困難挑戰先至叻。後來我見到佢，過了這個疫情後好番哂了，有一次我經過見到佢拍一拍佢，話『得架，困難過得到架』。說到這裏梁思浩因忍不住傷心流淚想暫停訪問離開，說：「唔得喇，嗰吓真係…真係唔好意思，我一諗起嗰個…真係…」梁思浩緩一緩繼續說：「係好淒涼嘅，我諗佢係覺得自己好羞愧。我細個窮，我唔覺得有幾羞愧。窮唔係一件醜嘅事。」

梁思浩覺得被幫助不用感到羞愧。（梁碧玲攝）

窮孩子都有一片天

講到這裏梁思告就用紙巾掩著雙眼停了一會，要抺乾眼淚才能繼續訪問。「我好想講，我都係窮孩子出身，我屋企都無錢，我覺得窮孩子都有一片天，最緊要係唔好睇小自己。我唔相信依家有啲好有錢嘅人係一出世就有錢，但每個人唔好怕困難，同埋窮都可以抬起頭做人的，你話娛樂圏搵唔搵到錢？有啲搵到，有啲真係搵唔到」梁思浩就當然是前者，他當年在TVB底薪3,000元，一年做282 個騷，年薪846,000元。

梁思浩證明努力就可改變命運。（梁碧玲攝）

意外成為亞洲鬼王

現在的梁思浩確是擁有了自己的一片天，2004 年被離開TVB後，有線電視的高層Hugo盛邀梁思浩過檔主持靈節目《怪談》，梁思浩說：「我個樣咁陽光，點似講鬼故架？Hugo 話講鬼故最緊要有技巧, 他聽我在香港電台做節目，覺得我可以。」最初梁思浩只打算試三個月，待有線請到適合的主持就走，怎知他做主持後，節目收視大幅飆升，再次成為鎮台王牌節目，梁思浩一做訧做了8 年，「好多謝有線幫我成為『亞洲鬼王』，打開了亞洲市場，新架坡、柬烳寨都有買我的節目。」

《怪談》是梁思浩的其中一個代表作。（Youtube截圖）

新媒體商機比想像更大

電視、電台這些傳統媒體正受到網絡新媒體的衝擊，梁思浩亦己經有製作公司做網上節目，他說以從未想過Youtube可以賺錢旳，「我要多謝鄭經翰，他高薪請我去DBS網上電台做節目，佢怕我會走就話畀我將節目放上Youtube，到的錢全部畀我。第一個月賺到4,800元，泊車都唔夠，半年後有5 位數字，2年後係6 位數字。」現時梁思每星期上載一集鬼故上網，收入已經足夠維持一間有中多個員工的製作公司。

梁思浩在網上講鬼故成了一盤生意。（Youtube截圖）

六合彩必殺技

講到錢，梁思浩坦承自己很早之前就己經財務自由，他現在有份不同工作，「我做的其他生意，平日句都唔會講，我覺得越成功越要低調。」梁思浩亦中過次六合彩，今次訪問還公開了中奬必殺技「做人要相信橫財係天嘅，想買之前同個天講，有幸中的話有一半會拿出來做善事。呢個就係六合彩必殺技，個天會揀人畀嘅。」