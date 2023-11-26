43歲Amanda S.容貌離奇變樣極繃緊　網民驚呆：膠面版十八銅人

現年43歲的中法混血模特兒Amanda S. 曾活躍於香港模特兒圈，樣靚身材正的她是不少人心目中的女神，Amanda一向廚藝了得，更有「美女廚神」之稱，近年她轉戰KOL界開設了影片頻道，跟網民分享烹飪心得，她亦有不時更新IG上戴靚相和短片和大家分享生活點滴，但就甚少現身公開活動。

Amanda S.樣靚身材正。(IG圖片)

前日 (24日) 多位名人明星到澳門出席時尚派對，Amanda S.也有應邀赴會，其他嘉賓還包括當中包括萬人迷碧咸（David Beckham）、木村光希、霍啟山、泰國演員Bright、馮德倫、沈月、胡杏兒、吳建豪、泰國「最美變性人」Poyd和老公等。壓軸登場的碧咸當晚只在大會佈景板前出現了約1分鐘便離開。Amanda的現身亦令她成為網民的討論對象，打扮性感的她，樣貌看來離奇地極之繃緊，顯得相當不自然，一時之間令人難以認出。不少網民都大表驚訝，留言表示：「Amanda驚呆我了」、「點解會變成咁」、「膠面版少林寺十八銅人」、「拉皮失敗？」、「好難認得出」。

Amanda有美女廚神之稱。(ig圖片)

點擊睇Amanda S.出席活動樣貌繃緊：

點擊睇Amanda S.拍節目原相機樣貌以及其他靚相：

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