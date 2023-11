麥明詩分享「厭世」工作樣　坐姿連櫈竟成焦點引網民無限幻想？

31歲的「十優港姐」麥明詩(Louisa),近年成功轉型為事業型女性,由演藝界跳到顧問公司,再殺入教育界,雖然早前曾為歌手馮允謙(Jay Fung)擔任MV女主角,但都只是玩票性質。

麥明詩預告聖誕將與男友到外地滑雪。(葉志明攝)

麥明詩近年成功轉型為事業型女性。(IG@louisa_mak)

麥明詩早前為馮允謙獻出第一次做MV女主角。(IG@louisa_mak)

職責多,工作自然忙,雖然今日(26/11)是週末,但麥明詩依然要在家工作,她在社交平台表示因為週中休息一日去拍攝廣告,所以就要用週末的假期補回工作。文中她又特別感謝拍照的人沒有抱怨,這位「拍照的人」相信應該就是機師男友盛勁為。

麥明詩分享素顏工作照,她的表情已表達了週日返工的心情。(IG@louisa_mak)

麥明詩感謝男友盛勁為(左二)體諒。(IG@mak.san)

麥明詩和盛勁為早前一齊去日本旅行,好sweet呀!(資料圖片)

不過相比文字,似乎麥明詩所分享的工作照更吸引到網民注意,相中麥明詩以素顏,及一身居家服飾示人,擺出一副「我唔想工作」的厭世樣子和大晒美腿,但網民卻紛紛將焦點放了在她所坐著的椅子及坐姿上,笑指令人無限幻想。

引起網民熱議。(LIHKG 討論區截圖)

麥明詩見大家對這張櫈咁有興趣,親自回應。(IG@louisa_mak)

麥明詩見大家對這張椅子那麼有興趣,也有回覆說:「Thanks for all your interest in my chair.」並指她所坐的是人體工學跪坐椅,大家有興趣可以上網搜尋一下。原來這種跪坐椅又叫糾姿椅,能糾正坐姿,讓腰椎保持弧度。另也有網民留意到麥明詩的無敵海景房,笑言:「間房仲大過我間公屋咩料又有大窗,我4面都係牆,公平咩?」

