麥明詩分享「厭世」工作樣　坐姿連櫈竟成焦點引網民無限幻想？

31歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa），近年成功轉型為事業型女性，由演藝界跳到顧問公司，再殺入教育界，雖然早前曾為歌手馮允謙（Jay Fung）擔任MV女主角，但都只是玩票性質。

麥明詩預告聖誕將與男友到外地滑雪。（葉志明攝）

麥明詩近年成功轉型為事業型女性。（IG@louisa_mak）

麥明詩早前為馮允謙獻出第一次做MV女主角。（IG@louisa_mak）

職責多，工作自然忙，雖然今日（26/11）是週末，但麥明詩依然要在家工作，她在社交平台表示因為週中休息一日去拍攝廣告，所以就要用週末的假期補回工作。文中她又特別感謝拍照的人沒有抱怨，這位「拍照的人」相信應該就是機師男友盛勁為。

麥明詩分享素顏工作照，她的表情已表達了週日返工的心情。（IG@louisa_mak）

麥明詩感謝男友盛勁為(左二)體諒。（IG@mak.san）

麥明詩和盛勁為早前一齊去日本旅行，好sweet呀！（資料圖片）

不過相比文字，似乎麥明詩所分享的工作照更吸引到網民注意，相中麥明詩以素顏，及一身居家服飾示人，擺出一副「我唔想工作」的厭世樣子和大晒美腿，但網民卻紛紛將焦點放了在她所坐著的椅子及坐姿上，笑指令人無限幻想。

引起網民熱議。（LIHKG 討論區截圖）

麥明詩見大家對這張櫈咁有興趣，親自回應。（IG@louisa_mak）

麥明詩見大家對這張椅子那麼有興趣，也有回覆說：「Thanks for all your interest in my chair.」並指她所坐的是人體工學跪坐椅，大家有興趣可以上網搜尋一下。原來這種跪坐椅又叫糾姿椅，能糾正坐姿，讓腰椎保持弧度。另也有網民留意到麥明詩的無敵海景房，笑言：「間房仲大過我間公屋咩料又有大窗，我4面都係牆，公平咩？」

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