企業強人｜譚俊彥爆同劇一人夫成為佢精神食糧　張曦雯自認重口味

由陳豪（阿Mo）、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯（Kelly）、姜大衞及李成昌等主演的無綫劇《企業強人》，於深圳拍攝得如火如荼。日前劇組為幕後人員大搞慶生派對，台前幕後打成一片。

Shaun首度加盟《強人》系列，大讚團隊好團結。

Shaun首度加盟《強人》系列，大讚團隊好團結。

首度加入《強人》系列的譚俊彥，受訪時大讚團隊十分團結，好榮幸能參與其中：「呢個可能係我近年來參與過最團結嘅一個劇組，台前幕後嘅兄弟姊妹有好多已經合作過好多次。因為一班工作人員要離開自己屋企一齊進行幾個月嘅拍攝，的確係需要互相扶持，雖然依家拍攝仲未完結，不過大家已經有依依不捨嘅感覺。」

Shaun話深圳好多嘢食，要keep住做運動保持身形之餘，平時都盡量食得清淡，睇吓佢包零食，又真係算健康嘅。

《企業強人》喺深圳密鑼緊鼓開工，日前劇組更為幕後同事慶祝生日，輕鬆一吓。

譚俊彥笑言在深圳開工最難抵擋是美食誘惑：「拍劇嘅時候我都會保持食得清淡，但深圳實在太多美食，我只可以每日保持適當運動量，都算冇肥冇瘦，但今次嘅服裝大部分都係西裝，一定要保持身形。」談到新劇拍檔陳豪，譚俊彥笑言對方是其精神食糧：「依家成日有得飲Mo記咖啡，佢唔喺度時、冇咗杯咖啡真係提唔起精神講對白。」

龔嘉欣都係首度加入《強人》系列。

同樣首度加盟《強人》系列的龔嘉欣，透露劇中有不少開會戲份：「大家會舌劍唇槍咁去角力。」嘉欣亦曾於社交網上載靚相並分享拍攝開會戲份花絮：「終於完成了重要會議戲份，感謝企業強人團隊的每一員，合力打造一場又一場的精彩場口，不容易！是挑戰，但更是享受！稍稍鬆了一口氣，才記得自己講完八場戲對白，喉嚨痛了，還有那膝蓋發炎了幾星期的腳，哈哈！一演戲就是這樣忘我！」

最近榮升老闆開餅店的嘉欣，坦言拍攝時特別有共鳴：「依家餅店生意靠香港團隊幫手睇住，佢哋都好好、好體諒，因為我依家嘅生意係剛剛起步，覺得同今次《企業》劇本好有共鳴，劇本寫嘅嘢，就係現實生意上經常都會發生嘅事，令我都更加有投入感。」

呢輯靚相係由陳豪操刀架！

呢輯靚相係由陳豪操刀架！

另，嘉欣已非首次與兩位視帝陳豪和譚俊彥合作，直指拍攝時由於更易捉準對方感覺，故特別有火花；嘉欣又謂不用拍攝時，大家會捐窿捐罅搵嘢食：「當然唔少得飲咖啡啦，飲咖啡時仲有阿Mo講解，直頭好似上多咗堂咖啡堂咁。同埋劇組有一班年青人，佢哋好犀利，成日喺網上面查到一啲好好玩嘅地方。」嘉欣又大讚劇組很有愛：「大家每日都會互相準備好多美食，日日都有唔同驚喜，好似水煮魚、港式麵包同埋珍珠奶茶，搞到我都特登買咗個磅提醒自己！」

張曦雯喺深圳開工好開心。

張曦雯喺深圳開工好開心。

至於張曦雯已是第五次拍攝《強人》系列，她透露與幕後班底合作無間，感情猶如家人一樣：「今次幕後同事比較辛苦要日日開工，所以每日開工都會諗吓叫啲咩外賣，同大家『萬歲』 開心吓。」張曦雯又自爆是一名宅女，雖然有時都會去吃東西，但大部分時間都是留在酒店看劇本、看書和煲劇，又可以叫外賣，好享受這幾個月嘅拍的時間。」

張曦雯話自己好鍾意食重口味嘢。

張曦雯話自己好鍾意食重口味嘢。

張曦雯話自己好鍾意食重口味嘢。

另張曦雯在社交網也上載不少拍攝花絮，包括吃串燒和親自操作攝影器材的短片，她坦言對拍攝很有興趣，更大爆劇中有少許鏡頭由她親自操刀：「我對攝影有興趣但一啲都唔叻，有時間Cameraman會教吓我，遇到啲唔係好難嘅鏡頭，導演們都會好Nice咁畀我試吓去拍。大家睇劇時可以留意吓，有啲鏡頭真係我拍！」

張曦雯對攝影好有興趣，劇中有啲畫面仲係出自佢手筆添。

張曦雯對攝影好有興趣，劇中有啲畫面仲係出自佢手筆添。

張曦雯又透露自己愛吃重口味食物，但卻很少人看得出，並曾因而引發笑料：「因為同譚俊彥第一次合作，大家唔係好熟悉，有一次佢萬歲請大家食Lunch，譚俊彥以為我係好鍾意食健康嘢嘅人，專登嗌咗兜蔬菜畀我食，我望住兜嘢以為佢講笑。當時阿Mo已經喺側邊爆笑，佢好清楚我唔係食呢啲嘢嘅人。」

張曦雯話不時會「萬歲」慰勞一班工作人員。