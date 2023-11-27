哈雷戴維森音樂節開騷前突傳延期　何超儀感可惜：咁難得聚埋一齊

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》將於本周未一連三日於竹翠公園舉行，三日嘅陣容除有本地Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中之外，亦有6年多無在港演出嘅BIGBANG成員太陽、金鐘國，再加上Jessi、Jessica等人，令不少樂迷十分期待。

太極樂隊亦是哈雷戴維森音樂節演出單位之一。

不過喺演出開騷前夕，有傳主辦方以「因為場地問題」為由，通知各個演出單位「演唱會將會安排延期」，由於事出突然，加上未有更多嘅解釋，令不少演出單位感到錯愕。 《香港01》何超儀求證延期一事，何超儀表示：「本身好困難訂咗機票返香港去呢個音樂節，我希望佢會繼續搞啦，因為我哋隊Band咁難得聚埋一齊，綵排好多次，又唔可以話有咩損失，大家都覺得可惜。 」

何超儀目前人在外國照顧老公，原來明日返港為音樂節演出。（資料圖片）

超儀近來都留在國外陪伴老公陳子聰醫病，由於對方情況好轉，所以她本身打算安心地「拋夫」數天返港演出，再加上第二天的Loacl band陣容確是難得一見，所以她對於延期亦有少許失望。 而LMF阿肥未有正面回應，但就話「等官方消息啦，收錢做嘢無咩失唔失望。」