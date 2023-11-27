張馳豪細佬「全球先生」成雙料亞軍　張馳杰肌肉身形奪最佳泳裝

又有香港人在國際選美盛事獲獎﹗第9屆「全球先生」選美活動11月26日晚在泰國Maha Sarakham舉行，當中香港代表，《聲夢傳奇》出身的歌手張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）勇奪亞軍刷新香港最佳成績。



「全球先生」11月26日於泰國圓滿舉行。（IG：@officialmisterglobal）

張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）勇奪全球先生亞軍。（IG：@jvst_olly）

全球先生賽事足足2個月，張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）一直表現出色。（IG：@misterglobalhk）

「全球先生」集結來自世界各地36位肌肉猛男角逐殊榮，現年27歲的Oliver張馳杰憑陽光笑容及爆肌身形，賽前已被視為大熱，決賽當晚表現出色，先拔頭籌奪「Best in SWIMWEAR」（最佳泳裝）並打入三甲，最終更獲亞軍佳績﹗冠軍則是印度代表Jason Dylan Bretfelean﹑季軍是智利代表Alvaro Flores Carvajal。張馳豪都為細佬感到驕傲，轉貼得獎消息到社交網祝賀。

全球先生決賽張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）換上多個造型。（IG：@misterglobalhk）

張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）決賽當晚表現出色，先拔頭籌奪「Best in SWIMWEAR」（最佳泳裝）。（IG：@misterglobalhk）

張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）肌肉線條分明。（IG：@misterglobalhk）

張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）勇奪全球先生亞軍。（IG：@misterglobalhk）

張馳豪弟弟張馳杰（Oliver）勇奪全球先生亞軍。（IG：@misterglobalhk）

張馳豪都有發文恭賀弟弟張馳杰（Oliver）。（IG：@askacch）