鄧麗欣被要求唱經典《跑Online》想反白眼　網民：點解睇唔起首歌

鄧麗欣（Stephy）早前舉行演唱會，早在開騷前歌迷已洗版留言要求她唱《跑Online》主題曲《Fantasy Tale》，因為這首兒歌確實是許多8、90後的集體回憶，更是不少人心目中的Stephy代表作，非唱不可，就連當日演唱會上所派發的手幅，都印上其中兩句歌詞「留在彼此的身邊，牽著手再繼續飛」。不過，Stephy最終只在演唱會上清唱了兩句，當交了貨便算，她當時說：「點解你哋留言真係最多係呢首歌㗎呢？你哋個個都咁鍾意打機咩？可唔可以畀啲心機讀吓書呀？」

Stephy只在演唱會上唱了兩句《Fantasy Tale》，歌迷嫌唔夠喉。（梁碧玲攝）

而有網民就回帶她早前的一個訪問，當被問起最令她反白眼的事，Stephy說：「啲人成日叫我唱《跑Online》首歌。」一句說話竟引起熱議，網民不明白為何她對這首歌如此反感，彷彿當她是「黑歷史」般一樣。網民留言：「佢好睇唔起呢隻歌」、「同張家輝唔想提化骨龍一樣，但係觀眾同佢諗法相反」、「入場都係想聽佢唱呢首咋」、「無玩過跑online都覺得隻歌好聽」、「唱動漫歌好失禮咩 點解咁抗拒」、「兒歌根本好多人回憶」、「以前夠紅先有得唱兒歌」、「其實有首咁紅嘅動漫歌都係一種福氣啦」

Stephy是當年的青春偶像，而她唱的《Fantasy Tale》絕對是8、90後的一大經典。（MV截圖）

此外，也有人把其他唱過兒歌的歌手相提並論，例如周國賢都曾經表示不喜歡唱《踢出我天地》的《黃金入球》，但近年他已漸漸放開；而陳奕迅（Eason）、Twins都曾在演唱會唱自己的兒歌，早前Eason方在《Fear and Dreams》演唱會唱過《超人迪加》的《超人的主題曲》，氣氛一樣很好。