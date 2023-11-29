何家勁透露包大人公孫策近況　金超群前幾年做完手術元氣大傷

由金超群飾演包拯（包大人）、何家勁飾演展昭（展護衛）、范鴻軒飾演公孫策（公孫先生）的93年版《包青天》，當年紅遍兩岸三地，由劇集至主題曲、片尾曲都深受觀眾喜愛，縱使劇集首播至今已30年，但仍有不少電視台翻播，絕對是經典中的經典。

這個包青天鐵三角是不少人的青春回憶。（視覺中國）

由金超群、何家勁、范鴻軒主演的電視劇《包青天》當年紅遍中港台，曾作客《歡樂今宵》。（網上視頻截圖）

何家勁因為演出《包青天》飾演展昭一角走紅。（劇照）

像吃了防腐劑一樣。（視覺中國）

而何家勁當年亦憑展昭一角紅遍華人地區，基本有華人的地方都不會不認識他，至今仍被美譽為「最帥展昭」。不過近些年，何家勁已漸漸淡出幕前，專心經驗他的健康食品生意，並且做得有聲有色，盛傳他現時身家已過億，何家勁閒時又會開直播與網民傾下偈，生活可謂相當寫意。

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

何家勁近日開直播時，透露包大人和公孫先生的近況。（小紅書截圖）

金超群最近一次現身是3年前出席知名導演鄭少峰喪禮，當時見他身形的確瘦了不少，走路要撐拐杖，身旁是妻子陳琪。（微博圖片）

日前，何家勁在直播中透露了包大人和公孫先生的近況，他說二人現在都在台灣，真的是處於退休階段，「范哥（范鴻軒）還好，就是每天該吃吃該喝喝，該玩玩該打打籃球，然後有空他偶爾也會去客串一下，拍一下不太重的角色，也就是所謂我說的不辛苦的戲，他還願意拍這個，拍個一天半天，這樣也挺好。包大人就應該比較少了，包大人就前幾年做了一個手術之後就真的元氣大傷，而且他現在好像瘦了不少。我都曾多少次邀請他們過來我這邊玩一玩，他們都說，哎呀走不動了，不想動了，不想走了。但還是有機會的，等天氣暖和一點再說。」

金超群前幾年手術後，接受台灣傳媒訪問，憶述當時發現腦袋裡有個5公分大的瘤，壓住他的左腦。（視頻截圖）

手術後的長長疤痕仍清晰可見。（視頻截圖）

現年72歲的金超群，於2016年發現有腦壁瘤，壓住他的左腦，影響到他的語言和行動神經，需要緊急接受開腦手術，手術後的長長疤痕仍清晰可見，當時康復後的他，在接受傳媒訪問時仍非常精神，中氣十足。不過，近年已甚少見到金超群公開露面，有指他自手術後便深居簡出，最近一次現身是3年前出席知名導演鄭少峰喪禮，從微博上的相片中，見金超群身形的卻比以往瘦了，走路要撐著拐杖。

金超群之前還有亮相綜藝節目，雖然瘦了，但說話仍很有中氣。（視頻截圖）

展示疤痕。（視頻截圖）

范鴻軒的感覺依然好公孫先生。（視頻截圖）

范鴻軒近況不錯，資深傳媒人楊紹鴻早前到台灣時，也有相約對方出來相聚。（微博圖片）

2009年時，金超群、何家勁、范鴻軒16年後終於在上海再度聚首。（視覺中國）