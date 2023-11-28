頂流視后素顏被偶遇竟比上鏡年輕靚女　突然被打擾真實反應惹熱議

今年無綫台慶重頭劇《新聞女王》正在熱播，劇中幾位主角包括佘詩曼 (阿佘)、馬國明以及李施嬅等大鬥演技，加上題材新穎，劇情節奏明快，開播後即掀起了一股追劇熱潮。在該劇飾演Man姐文慧心的佘詩曼，性格霸氣，聰明機智且擁有強大的氣場，還集集爆金句，輕易成為了劇迷的焦點，令她再次人氣爆升。

《新聞女王》播出後佘詩曼劇中一舉一動都成焦點，Man姐衣著配搭惹關注。

日前有網民就在街頭偶遇佘詩曼，並拍了片段放上社交網分享。該名網民影住阿佘，對阿佘打招呼說：「Hello 阿佘，阿佘 hello。」片中可見阿佘與她媽媽一起，阿佘當日素顏，一身灰色便服打扮，頭戴Cap帽，手中拿着一杯飲品。當阿佘聽到有人跟她打招呼，原本低下頭的她便緩緩抬起頭，向博主展現出親切友善的笑容。佘媽媽也有揮手微笑，和藹可親。現年48歲的阿佘即使素顏示人，但她在原相機之下依然好靚女，狀態絕佳，甚至比上鏡時更顯年輕。博主亦大讚她真人：「好自然，又瘦又白。」

佘詩曼飾演的Man姐一角成為熱話。(ig圖片)

然而該短片一出卻惹來網民的熱議，有網民竟然批評阿佘表現冷淡：「不太熱情」、「感覺她不想被打擾」、「人哋都唔係好想睬你」、「同媽媽一起，根本都唔想畀人影」、「其實這些人很隨和很禮貌都是裝的」。不過亦有大批網民力撐阿佘已經表現得很友善，很有禮：「有笑着回應了呀」、「明明就好nice囉」。

阿佘憑劇集再次人氣急升。(ig圖片)

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