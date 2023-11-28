新聞女王｜佘詩曼冇諗過爭視后 觀眾望撼贏鄧萃雯成TVB之冠

佘詩曼（阿佘）今日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。阿佘最近憑新劇Man姐一角爆紅，深受觀眾熱烈的討論，她接受《香港01》訪問透露有邀請親朋好友一同收看，並表示：「我哋之前都有睇過部份，其實我最開心係我出去食飯嘅時候，電視機係播緊我哋嘅戲。」

佘詩曼（阿佘）今日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。（張祖銘攝）

佘詩曼難忘直播火場報新聞

至於那一個場是最難忘，她表示：「其實每一場都好難忘，其實都好緊張緊湊，但對我來講都係講緊火場嗰一場戲，拍咗一個禮拜就拍過一場重場戲，咁係我未拍過直播戲播新聞嘅情況下要去現場直擊報道，難度真係一千分，嗰日其實我真係好緊張，出門口前個心卜卜跳，一世人都未試過咁緊張，叫我直接望住個鏡頭去講一大堆資訊性嘅對白，或者唔受到任何環境嘅影響，又要神似，仲要好多戲好多走位，好多嘢會去紛擾你，要高度集中先可以做到。」另外提到劇中有大量動作場面，她形容拍劇經常會損手爛腳，並笑指：「武術指導都俾咗好多訓練我嘅，一投入啊！腳同埋手都會損哂，都冇理到啲手腳！」

佘詩曼坦言一世人都未試過咁緊張。（張祖銘攝）

佘詩曼冇諗要擊敗鄧萃雯

被問到若果憑新劇能夠角逐「視后」寶藏，會否現身出席頒獎典禮，她說：「如果檔期容許，我當然啦！」提到網民不斷推捧佘詩曼同李施嬅一齊奪雙視后，她表示：「唔知喎！我哋其實我哋戲裏面每人攞獎都會好開心。」另外講到有網民指若果今次佘詩曼憑新劇再奪視后能夠擊敗同樣奪得兩次殊榮的鄧萃雯，成為TVB是上最多視后的得獎者，她坦言：「冇諗咁多嘢！因為拍劇拍得好係好難，而個個演員受到關注同埋支持係更難，喺拍攝嘅過程其實大家都係好開心，合作得好愉快，大家都好俾心機，呢樣嘢都係好難，咁多樣嘢加埋都可以做到呢一樣，過咗一個禮拜迴響都唔錯，其實我覺得個個都攞咗獎！」

佘詩曼說如果檔期容許會現身出席頒獎典禮。（張祖銘攝）