鍾慧冰爆鍾楚紅曾在重慶大厦賣珠寶　幸得某小生才可加入電影圏

鍾慧冰和鍾楚紅在1979年參選《香港小姐》而認識，她在其網上頻道「冰姐的花樣人生」中說，鍾楚紅當年剛讀完書，為人很稚嫩和有點大頭蝦，在決賽出場時更走錯位，估計這令她失分很多而未能成為三甲佳麗。

鍾慧冰說鍾楚紅在選港姐時為人有點大頭蝦。（Youtube截圖）

鍾楚紅之後繼續回去做珠寶店售貨員，有一次鍾慧冰的媽媽和伯娘來香港想買紅寶石，她便問鍾楚紅工作的珠寶店在那裡，原來是在重慶大廈，鍾慧冰說：「那是我第一次去重慶大廈，當時我好驚訝，因為有點不安，入面啲路有啲迂迴曲折，又有各種奇奇怪怪嘅人出入。終於走到一個偏僻嘅掘頭巷見到鍾楚紅，她就在一間好細嘅珠寶佔入面。」

鍾慧冰當年為找鍾楚紅工作的珠寶店，而人生第一次去重慶大廈。（Youtube截圖）

不歡樂的歡樂今宵

鍾慧冰說：「當時我個心覺得有啲可惜，（鍾楚紅）無理由要響呢度過一世賣珠寶。」過了不久鍾楚紅就簽約TVB，鍾慧冰說好記得鍾楚紅跟她講過，當時在《歡樂今宵》做歡樂小姐，「其實木人巷唔係咁易行，嗰度有好多前軰，譚炳文、何守信、杜平……以佢（鍾楚紅）嘅性格，其實係容易感覺到不安的，所以她做了唔係好耐就無做了。」

鍾楚紅做過一陣子的歡樂小姐。（Youtube截圖）

在大銀幕受到賞識

但很快鍾楚紅就遇上人一個幸運的機會，劉松仁介紹她去拍電影《碧水寒山奪命金》，雖然那套電影未有讓鍾楚紅一炮而紅，但許鞍華導演郤因看到這套戲的鍾楚紅，而找她和周潤發一同演出《胡越的故事》。鍾慧冰說在《胡越的故事》中的鍾楚紅「演得很好，和當年選港姐時唔同，有一種好艷好嫵媚的性感。我記得當年徐克讚過她，說她的樣子好媚，係媚而不俗。」

當年鍾楚紅的第一部電影就是由劉松仁介紹她去拍的。（圖：劉松仁微博）

電影《碧水寒山奪命金》由杜琪峯導演，劉松仁、鍾楚紅演。（Youtube截圖）

一些過去情緣

鍾慧冰說最初選完港姐，很多人叫她去遊船河，有一次她叫鍾楚紅一起去，她就認識了一個時裝品牌老闆，兩個人也交住了一段時間，但過了一會就無疾而終。後來鍾楚紅在嘉禾電影做製片，有一日見到電影《巡城馬》的攝影師黎萃明覺得奇怪，因為他應該是在韓國拍攝中的，黎萃明說自己有急事回港，還是和鍾楚紅一起回來。原來鍾楚紅在拍外景時，不小心從橋上跌進水裡跌斷腳，去過醫院但她的腳郤越來越腫，黎萃明便順道帶了她回來，全程他都是抱著鍾楚紅，後來二人也拍了一年拖。

媑楚紅拍《巡城馬》和攝影拍出愛火花。（網上圖片）

找到崇拜的男人

當年鍾楚紅和球王比利拍了一個很著名的運動品牌廣告，拍這個廣告的就是鍾楚紅後來的丈夫朱家鼎。鍾慧冰說朱家鼎是廣告界的才子，創作過很多經典廣告句語，她說：「我記得當時鍾楚紅要嫁人時講過，她好崇拜這個男人，她找老公要找一個可以仰望他的，一個可以帶她去到另一個層次，另一個精神世界，另一個面貎的男人，她才可以快樂。好明顯朱家鼎就是她崇拜的人。」

鍾楚紅和球王比利當年拍的這個廣告非常哄動。（Youtube截圖）