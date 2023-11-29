Ivy So直認被前隊友So Ching取消關注感不開心　不覺有價值觀問題

女團COLLAR前成員蘇芷晴 (So Ching)半年前退團，專心照顧因MIRROR紅館演唱會墮屏意外而受重傷的男友李啟言（阿Mo），近日她在社交平台開問答，當被問到同「佢哋」有冇聯絡時，So Ching未有開名，但暗示彼此價值觀不同，其後有網民發現，她已Unfollow COLLAR 7位前隊友。COLLAR的蘇雅琳（Ivy So）昨日（28日）出席活動時，直認有因被Unfollow感到少少唔開心。

SoChing被發現已Unfollow 7位前隊友，但仍有Follow COLLAR IG。（IG圖片）

日前，有人在IG問So Ching 還有沒有跟「佢哋」聯絡，她說：「呢度嘅『佢哋』我會解讀為好多唔同人，我諗主要係同我價值觀唔相似嘅人，but it's okay，一年多呢段時間入面發生咗好多大大小小嘅事，仍然學習緊點樣放低一啲執著，令自己唔好咁唔開心，一切順其自然吧～」並配上陳凱詠的歌曲 《各行各路》。

So Ching近日忙於教跳舞，亦有去外透，她日前在IG開問答。（IG@soching_nat）

雖然無論問與答都冇指名道姓，不過網民就推測「佢哋」可能就是7位 COLLAR成員，並留意到她已 Unfollow一班前隊友，現時只有 Follow前經理人阿 Wing以及COLLAR官方IG，令人聯想當日可能是不歡而散。

So Ching被問有冇同「佢哋」聯絡，直認價值觀不相似，而自己亦在學習如何放低執著。（IG@soching_nat）

昨日（28日），Ivy So與顏卓靈、林家熙、吳肇軒出席舞台劇《百分百感覺2024》宣傳，Ivy將在新版飾演Cherie一角，她受訪時回應So Ching講法，不認為有價值觀問題存在，但直認少聯絡。雖然她坦言被Unfollow有少少唔開心，但自己仍有Follow對方，見到So Ching開心自己都開心。Ivy又表示自己有留意阿Mo爸爸發出的代禱信，後續處理就交給公司和各機構。