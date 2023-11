劉鳴煒慳家外遊坐經濟機位真貼地　驚揭用一張機票價錢買3張機票

富商劉鑾雄(大劉)長子,現年43歲劉鳴煒感情路豐富,他與大學同學Wendy有過一段婚姻並育有一對龍鳳胎,離婚後戀上金融之花奚倩雯,再戀上氣質主播Keina。43歲的劉鳴煒沒有因離婚對婚姻失去信心,年前在節目《我係乜乜乜》遇上女嘉賓簡雪忻(Joyce)火速撻著,去年3月宣布再度封盤,今年結婚一周年兩人更到智利行足7日山慶祝,相當恩愛。劉嗚煒的私生活過得精彩,同時他也是一位好爸爸,一有空閒時間就會陪一對現年15歲的寶貝仔女去玩,享受親子時光。

富商劉鑾雄(大劉)長子劉鳴煒去年3月22日貼出照片疑宣佈再婚。(FACEBOOK:@MING WAI LAU)

劉鳴煒昨日(29日)在IG分享了一段影片,片中他影住三個座位,並以英文留言寫道:「3 Premium Economy seats for the price of 1. #livinglikeamilionaire #emptyplanes」表示用一張特選經濟客位機票的價錢購得三張機票,享受特價機票的快樂,盡顯慳家本色,認真貼地。他的hashtag還指自己生活得像個百萬富翁,相當搞笑,未知他此行是否與子女一同外遊。

劉嗚煒。(資料圖片)

