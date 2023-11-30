劉鳴煒慳家外遊坐經濟機位真貼地　驚揭用一張機票價錢買3張機票

富商劉鑾雄（大劉）長子，現年43歲劉鳴煒感情路豐富，他與大學同學Wendy有過一段婚姻並育有一對龍鳳胎，離婚後戀上金融之花奚倩雯，再戀上氣質主播Keina。43歲的劉鳴煒沒有因離婚對婚姻失去信心，年前在節目《我係乜乜乜》遇上女嘉賓簡雪忻（Joyce）火速撻著，去年3月宣布再度封盤，今年結婚一周年兩人更到智利行足7日山慶祝，相當恩愛。劉嗚煒的私生活過得精彩，同時他也是一位好爸爸，一有空閒時間就會陪一對現年15歲的寶貝仔女去玩，享受親子時光。

富商劉鑾雄（大劉）長子劉鳴煒去年3月22日貼出照片疑宣佈再婚。（FACEBOOK：@MING WAI LAU）

劉鳴煒昨日（29日）在IG分享了一段影片，片中他影住三個座位，並以英文留言寫道：「3 Premium Economy seats for the price of 1. #livinglikeamilionaire #emptyplanes」表示用一張特選經濟客位機票的價錢購得三張機票，享受特價機票的快樂，盡顯慳家本色，認真貼地。他的hashtag還指自己生活得像個百萬富翁，相當搞笑，未知他此行是否與子女一同外遊。

劉嗚煒。（資料圖片）

點擊睇劉鳴煒慳家外遊：

點擊睇劉鳴煒與仔女的親子時光：

+ 3

點擊睇劉鳴煒與仔女上雪山：