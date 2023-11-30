黎澤恩Po昔日Mr.與謝霆鋒夾Band相　粉絲9字含淚激動回應令人心酸

無綫台慶劇《新聞女王》自開播以來掀起一股追劇潮，除了女主角佘詩曼受高度關於外，劇中其餘角色也受到觀眾注意，當中就包括樂隊Mr.結他手黎澤恩（Ronny）。



黎澤恩在《新聞女王》中飾演「賊王」一角。（網上截圖）

但黎澤恩的真正身份是樂隊Mr.的結他手。（小紅書圖片）

黎澤恩今次在《新聞女王》中飾演「賊王」一角，雖然戲份不多只得兩集，但已相當搶鏡。黎澤恩為了演好這個角色，透露在造型上花了不少功夫，開拍前去跑步、游水和曬太陽操弗身型，而在每次化妝時，化妝師都會幫他弄黑面部和弄亂雙眉，總之要營造到最「賊眉賊眼」一面。

黎澤恩Po4年前Mr.與謝霆鋒一起夾Band開騷。（小紅書圖片）

騷前出席拜神儀式。（小紅書圖片）

騷前出席拜神儀式。（小紅書圖片）

粉絲表示很掛住Mr.。（小紅書圖片）

雖然劇中演出獲讚賞，但歌迷們仍非常掛住昔日夾Band時期的黎澤恩。今日（30/11）黎澤恩在社交平台分享了5張四年前與謝霆鋒一齊開騷的照片，並寫道：「2019在澳門，4年前 Mr. 樂隊 x 謝霆鋒，我們樂隊剛完成了第四次紅館演唱會，之後有機會參加了Nic在澳門的鋒味音樂會。」

Mr.曾多次踏上紅館開騷。（資料圖片）

Mr.當年推出《如果我是陳奕迅》一炮而紅。（資料圖片）

帖文一出，不少粉絲都對彈得一手好結他的黎澤恩「轉行」而感到可惜，回想當時Mr.真的很正，希望再有機會見到Mr.合體開騷，當中更有粉絲激動向黎澤恩說：「別去拍戲了，去夾band啦」並附上兩個流淚的Emoji，令人心酸。

粉絲激動留言。（小紅書圖片）

期待Mr.再合體開騷。（小紅書圖片）

Mr.曾獲譚詠麟稱讚似溫拿樂隊，2009年推出《如果我是陳奕迅》一炮而紅，曾四度踏足紅館，可惜近年傳出成員不和，一度「散Band」，近年更鮮有以樂隊形式推出新歌，成員們現時各自在不同領域發展，黎澤恩現為邵氏旗下藝人，以演戲為主。

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