TVB裁員這位靚女視后忽然被提起　入行10年受盡委屈高EQ回應負評

（TVB）近日宣布以重組電視廣播及電商業務為由，裁員約300名員工，並將J2台（82台）及無綫財經體育資訊台（85台）兩台合併為「TVB+」。新聞一出即引來網絡熱議，而靚女財經主播余琦琪亦宣布離巢，網民大嘆可惜。

余琦琪。（TVB截圖）

TVB裁員約300名員工。（資料圖片）

除了香港網民外，不少身為TVB忠實觀眾的內地網民亦討論這單新聞。內地媒體在社交平台報導這單新聞後，竟有網民忽然提到視后蔡思貝，留言指：「多都是因為蔡思貝不看的吧…反正我身邊的都是」、「90後廣東人小時候都是tvb，沒想到近幾年被蔡思貝逼得硬生生看不得tvb」、「只要沒有蔡思貝就乜都得！因為蔡思貝，我已經好多年沒看港劇了」、「沒有蔡思貝，好多劇我都願意充錢看」、「這幾年有蔡思貝的我都沒看，連有黃宗澤我都不看；沒她的劇我充VIP都要看，放棄她啦」。

《新聞女王》拍攝中。（梁碧玲攝）

網友又稱讚《新聞女王》好睇，以及佘詩曼有魅力，又讚TVB老劇好睇，「余詩曼真的太厲害了，金枝欲孽，宮心計，新聞女王，都把TVB給養起來」、「TVB只需要把老劇提升下清晰度，搞個app自己播放就行」。

《新聞女王》播出後佘詩曼劇中一舉一動都成焦點，Man姐衣著配搭惹關注。

蔡思貝入行至今屢受負評影響，但她靠實力證明自己，入行短短7年便奪下視后的最高榮耀，雖然當時有聲音質疑她未夠質歷，她受訪高EQ表示反對批評鞭策她走得更遠。蔡思貝近來再受訪回應評論，坦言已見怪不怪，更表示不需要Hater喜愛她。雖然蔡思貝網絡評論反應兩極，但忽然提到蔡思貝，確實風牛馬不相及且不合理。

蔡思貝入行至今屢受負評攻擊。（IG：@sisleychoi）

蔡思貝入行短短7年便獲得視后寶座。 （ig@sisleychoi）