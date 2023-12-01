李澤楷英國被女網友尷尬搭訕抄牌　絕密反應曝光盡顯富豪修養

香港首富李嘉誠幼子、「小小超」李澤楷（Richard）一向親民又貼地，今年5月亮相馬場時大方與在場人士打卡，任影唔嬲；近日又出席旗下的保險公司10周年慶，大老闆親自現身鼓勵員工，獲讚魅力非凡，氣場強大愈來愈有爸爸李嘉誠風範。

李澤楷今年現身馬場任影唔嬲。（小紅書）

近日有內地小紅書博主在英國偶遇李澤楷，仲親自上前搭訕抄牌，認真夠膽色！片中該博主見到李澤楷後，稱要「挑戰跟大佬溝通一下。」便大膽上前搭訕李澤楷。當時李澤楷穿上黑色長袖衫及牛仔褲，正與友人坐Bar枱聊得興起，對於突然被搭訕，李澤楷看上去有點驚訝，但依然相當鎮定，保持燦爛笑容。

李澤楷出席旗下保險公司周年慶。（小紅書）

博主當面大讚李澤楷想法獨特，聽到讚美後李澤楷雙手合十感謝，又與該博主合照，任由她將手搭在手腎上影相，相當親切。及後該博主又叫友人去抄李澤楷朋友牌，又表示：「先加朋友才有（和李澤楷接觸的機會）。」

惟其他網民對該博主做法不以為然，留言斥：「無聊。人家吃個飯，就一幫人懷著目的來騷擾，還在後面自鳴得意。」、「會不會有些打擾」、「這就屬於騷擾」、「其實只是別人有修養有禮的態度吧！」、「感覺是蹭了一下熱度，人家禮貌性回覆你，不懂你們怎麽想」。

有內地小紅書博主遇見李澤楷。（小紅書）

上前搭訕。（小紅書）

大方合照。（小紅書）

聽到讚美李澤楷微笑感謝。（小紅書）