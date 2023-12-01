傳與梅根4年零交流　王室記者指凱特聽到對方名字會做厭惡舉動？

英國凱特王妃與梅根（Meghan Markle）不和是公開的事實，日前英國王室記者斯科比（Omid Scobie）推出新書《Endgame》，爆出凱特與梅根已經4年零交流，更有指凱特聽到梅根的名字時，會做出厭惡的舉動。

英國王室記者斯科比（Omid Scobie）推出新書《Endgame》，爆出凱特與梅根已經4年零交流。（Getty Images）

綜合英媒報導，與哈里梅根關係友好的英國王室記者斯科比（Omid Scobie）在新書中指出，凱特和梅根同樣都是平民出身，兩人嫁入王室後過著截然不同的生活，但這個共同點對兩人的關係根本沒有幫助。每當凱特聽到梅根的名字時，就會以開玩笑的方式做出「顫抖」以及「咯咯笑」的舉動。

有指凱特聽到梅根的名字時，會做出厭惡的舉動。（VCG）

不過有網民指該王室記者與哈里梅根分屬好友，可信性不高。（VCG）

另外，書中提到凱特討論梅根的時間比與梅根說話的時間還要多，更爆出兩人自2019年後已經沒有直接說過話。此事被爆出前，有英國媒體報道，表示哈里梅根與2018年結婚前，凱特因女兒夏洛特小公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂）擔任花女服裝問題，與梅根鬧得不快。

不過在哈里於2020年推出的書籍《FInding Freedom》 中，指凱特梅根的關係並沒有外界所說那麼差。（Getty Images）

不過在哈里於2020年推出的書籍《FInding Freedom》 中，他提到其實凱特和梅根關係並沒有入外界所說那麼差，並揭開了凱特和梅根初次見面的細節。消息指凱特王妃跟梅根見面當日表現的較為謹慎，雖然知道哈里深愛梅根，但凱特沒有對梅根顯得特別熱情。相反，梅根就特別挑選了一本高級皮革記事本給凱特。

雖然凱特沒有預備禮物送給梅根，但凱特有跟梅根示好，並歡迎梅根隨時跟她連絡。另外，作者Omid Scobie及Carolyn Durand透露，凱特和梅根沒有交惡，但至梅根離開王室前，兩人亦沒有建立更緊密或友好的關係。