黃智雯離巢｜老公以外最重要男人？　呢個「家人」陪伴佢14年成長

黃智雯離巢。今日（12月1日）黃智雯於IG宣布離開工作15年的無綫電視（TVB）。即將踏入41歲的黃智雯於2008年加入第22期TVB藝員訓練班，一直工作至今。初期擔任《東張西望》外景主持的她開始於2009年《巴不得爸爸...》飾演女主角胡杏兒的妹妹「蘇鳳蓮」。自始開始漸漸為觀眾所認同。



《巴不得爸爸》是穿越懷舊劇，劇集的時代穿插令人印象深刻，不過最難忘一定是由吳卓羲和胡杏兒主唱的主題曲《咪話唔就你》，非常搞笑。（網上圖片）

由2010年事業正式起飛

《巴不得爸爸...》之後，翌年她再於《搜下留情》飾演女主角陳慧珊膽小怕事的妹妹「鄭笑雯（鵪鶉妹）」，同樣受到歡迎。2010年，黃智雯就與TVB簽下經理人合約（俗稱：親生仔/女合約），事業正式起飛。

黃智雯在《搜下留情》中飾演「鵪鶉妹」鄭笑雯。（螢幕截圖）

套套都好戲

之後兩年，黃智雯也參演了《居家兵團》、《怒火街頭》、《潛行狙擊》、《不速之約》、《On Call 36小時》、《巴不得媽媽...》等劇，2012年更獲頒「飛躍進步女藝員」獎。獲獎後黃智雯並沒有停下來，且更時有佳作，例如《超能老豆》、《流氓皇帝》、《缺宅男女》、《雜警奇兵》、《降魔的》，以及由黃智雯一人分飾三角，方以因，菠蘿椰奶，愁擘擘的《三個女人一個「因」》。《三個女人一個「因」》年前播出後極受歡迎，不過「最佳劇集」卻輸給了《跳躍生命線》，而「最佳女主角」則由《BB來了》的李佳芯奪得，實在可惜。

黃智雯在劇中角色十分受歡迎。（《降魔的》劇照）

Mandy曾在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，成為雙料視后。（視覺中國）

黃智雯在《三個女人一個「因」》一人分飾三角。（截圖）

監製潘嘉德係伯樂

自2009年的《巴不得爸爸...》開始，其實黃智雯已多次與前TVB金牌監製潘嘉德合作，兩人合作不止10次，且他們每次合慟都受到觀眾歡迎。繼「巴不得」系列之後，劇集《三個女人一個「因」》可算是他們合作之下的佳作。2020年黃智雯與潘嘉德再次聚首，製作出舞台劇《今晚打老虎》。

演員與潘嘉德飯聚。（網上圖片）

黃智雯：佢已經超越咗伯樂

年前黃智雯在《三個女人一個因》大結局飯聚中，接受《香港01》訪問時曾提及過與監製潘嘉德的恩緣。言談之間她眼濕濕地說：「德哥今年會離開公司，喺我嘅演藝生涯入面可以參與到德哥咁多劇，有啲好經典嘅角色都係由佢創造出嚟，甚至乎令到大家認識我嘅角色鵪鶉妹，都係德哥一手提攜！佢係我黃智雯演藝生涯一個好重要嘅人，已經超越咗伯樂，係我半個屋企人，佢唔止喺工作上幫我，我私底下有好多嘅問題都會同我傾。我會叫佢老豆，因為個關係係親密到好似家人！」

黃智雯直言監製潘嘉德是她「半個屋企人」，親密到好似家人。（網上圖片）

潘嘉德讚黃智雯：冇令我失望

2018年一篇訪問中，監製潘嘉德也向《香港01》談及了關於黃智雯。他說：「黃智雯拍嘅頭2套劇我都唔係好留意。到我要拍《搜下留情》，要搵一個演員做『鵪鶉妹』襯羅仲謙，咁我就諗起佢。casting咗之後，我就發覺佢領悟力同模仿力好強。到《巴不得媽媽》，佢就做一個唔戴眼鏡嘅『近視妹』。編審就攞咗一套以前瑪麗蓮夢露嘅黑白電影俾佢睇，佢就做得好好。所以自此之後，我哋就一路合作落去。」他們合作不下10套劇集，問到德哥對黃智雯的評語。監製潘嘉德（德哥）說：「聽話勤力肯博，唔會『吖吱吖咗』。（好唔好戲？）我就滿意嘅，冇令我失望。」