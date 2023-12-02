模範夫妻被偶遇生圖曝真實狀態　素顏影后發現被偷拍一舉動惹熱議

本地娛樂圈中有不少模範夫妻，對另一半不但十分專一，且結婚多年依然恩愛如昔，羨煞旁人，張智霖與老婆袁詠儀便是其中一對。現年52歲的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 (靚靚) 於2001年結婚，兩人一直都非常之恩愛，現在仔仔張慕童長大了，今年已經17歲，他們夫妻倆就更加多二人世界的時光，閒時除了拍拖，也會跟好友見面聚舊，總之就是有影皆雙。

兩人多年來一直十分之恩愛。(袁詠儀微博)

今日就有網民把偶遇張智霖與袁詠儀的視頻放到社交網上分享。片中可見兩人於一家中菜館的VIP房裡跟好友聚餐，靚靚更是素顏上陣。在原相機下的袁詠儀依然相當靚女，散發出一種自然真實的美態。而張智霖一頭灰白銀髮加上滿面灰白鬍鬚，雖然看來老了不少，像已變中年大叔，但仍是好靚仔。佬味十足的他充滿着成熟男人味，真是好Man好有型。該網民偷拍他們時，被袁詠儀發現了，當她望向鏡頭之際，先是愕一愕然，得知被偷拍非旦沒有生氣，還展現出親切微笑，非常之友善。夫妻倆還跟餐館中的食客合照，表現得相當親民。網民亦紛紛留言討論，大讚兩位男神女神又靚又nice。

兩人出席活動的靚相。(vcg)

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