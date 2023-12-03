新聞女王｜高海寧爭做兼職主播叛變玩陷害　何依婷陷危機嚇到狂嘔

無綫台慶劇，由佘詩曼、馬國明、譚俊彥、李施嬅、高海寧以及何依婷等主演的《新聞女王》本周劇情絕對是峰迴路轉，背著恩師Man姐（佘詩曼飾）暗地與佐治（馬國明飾）聯手的曉薇（何依婷飾），明（4日）晚起將接連面對Man姐連環有意無意試探她與佐治關係，其中一次Man姐拿著電話衝入廁所，向曉薇展示一張對曉薇嚴重不利的對話截屏，嚇至曉薇瘋狂喪嘔。另邊廂，一心爭做Prime Time主播的許詩晴Cathy（高海寧飾），繼上周「富豪死訊」事件揚威後，將愈戰愈勇，主動向Man姐投誠之餘，更會出賣上司佐治，並企圖令曉薇當眾出醜，狠勁Level Up！曉薇與Cathy的悲慘身世本周亦將陸續曝光。

Man姐連環發功玩試探，搞到曉薇嘔吐大作。

另一本周焦點劇情，是大得網民心的張家妍（李施嬅飾），將展示超強英語實力，以英國口音＋英語主播Tone就英國首相秘密請辭傳聞向現任內閣大臣秘書求證，簡單一句「Today’s big question, is the prime minister stepping down?」，令人一度錯覺以為李施嬅本身專業就是英語主播。

李施嬅呢個主播式英語，聽落真係好似模似樣。

之前李施嬅在《金宵大廈2》中晒60年代英國口音已大獲好評，當時施嬅披露背後請了專人訓練。今次該名專人再度出手為施嬅進行特訓，雖然今次都是英國口音，但卻因年代差異致發音有所不同：「《金宵2》醫生講嘅英文係六十年代英國口音，所以會傳統啲同有皇室少少嘅感覺，但今時今日嘅英國口音已經Casual咗。我英國嘅Dialect Coach（方言教練）英國、美國、法國口音都識，佢好好，每次同我上堂都係逐個音幫我執，希望令我真係似喺嗰度（英國）長大嘅人。」為何要英國口音，一切只為還原張家妍角色的背景：「因為監製同我講張家妍係英國讀書回流返香港，所以佢嘅英文絕對要用英國口音。」

李施嬅與馬國明。

問到為何廣東話及英語主播Tone都能應付自如，施嬅謙稱就是要盡力做好功課和背熟所有主播稿：「主播腔我真係練咗好多好多好多次，幾百次甚至一千次，由節奏、音樂感、速度到咬字等，總之我一有時間就係咁練係咁練，每日一有Break或唔使開工就會攞啲主播稿出嚟練。因為啲稿我要背好晒，我先可以做到戲，先可以專注模仿主播聲音、表情同形態。雖然壓力大，但我覺得係必須要做到。」

李施嬅下咗好多苦功。

每個細節都能掀起熱話的《新聞女王》，幕後團隊名單亦於今日曝光，並同時發放SNK主播間設計圖。除了造型方面有金像獎最佳服裝造型設計得主郭淑敏加持外，攝影及美術指導分別是曾參與電影《色，戒》拍攝工作的林炳華，以及金馬奬最佳美術設計得主馬光榮，馬光榮另外亦有為台慶劇《羅密歐與祝英台》擔任美指，是今年台慶劇重要幕後主腦。主力打造亮眼場景的馬光榮，這次炮製出的SNK主播間依然亮麗之餘、亦與主角Man姐一樣勁有氣勢！談到SNK主播間，總監製鍾澍佳接受訪問時坦言落重本，並指前後共花了三個月時間搭建，足證製作認真。

Cathy由佐治步向Man姐嘅挑機樣，真係好過份。