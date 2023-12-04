24歲「陸版道明寺」來港獲網民讚超高顏值　完勝同場香港頂流

王鶴棣這個名字在香港未必太多人熟悉，但如果有留意開內娛的網民，對這個名字一定並不陌生。24歲的王鶴棣於2018年憑內地版《流星花園》中飾演道明寺一角在內地嶄露頭角，加上五官標緻及擁有模特兒般183cm身高，隨即人氣飆升；去年再憑古裝劇《蒼蘭訣》在內地爆紅，成為內地頂流男神，與王一博及肖戰等齊名。而今年王鶴棣有份參與的內地愛情劇《以愛為營》還曾佔據多個影視平台排行榜冠軍，非常厲害。

王鶴棣於2018年憑內地版《流星花園》中飾演道明寺一角在內地嶄露頭角。（《流星花園》劇照）

內地古裝劇《蒼蘭訣》捧紅王鶴棣，成為內地頂流。（《蒼蘭訣》微博圖片）

王鶴棣和白鹿主演的內地愛情劇《以愛為營》成為多個影視平台收視冠軍。（《以愛為營》圖片）

日前，王鶴棣應國際品牌Louis Vuitton （LV）邀請來港出席盛大時裝騷，除了獲大批女粉絲在機場接機、送機這個基本動作外，在活動當日，粉絲團還包了7艘應援船，在維港巡遊，認真架勢。據指，粉絲團當中有來自內地不同城市的粉絲，特意來港追星，可見王鶴棣人氣真的勁到爆燈。

王鶴棣日前應國際品牌Louis Vuitton （LV）邀請來港出席盛大時裝騷。（葉志明 攝）

一身打扮帥氣又型格。（葉志明 攝）

作為該品牌寵兒的王鶴棣，當晚一身打扮非常搶眼。弄了一個「雷鬼頭」的他，穿上粗花毛呢無領迷彩Jacket、修身短褲，搭配白襪與瑪莉珍鞋，有型得來不失帥氣，場內不少女士近距離見到真人也不禁一句：「好帥呀！」大批粉絲也在社交平台留言：「帥的太輕鬆了」、「他太帥了，身材頂級啊」、「我棣太太帥咯，又潮又帥」等等。

王鶴棣現時貴為內地頂流男神。（葉志明 攝）

深受場內女士歡迎。（小紅書截圖）

深受場內女士歡迎。（小紅書截圖）

超高顏值。（小紅書截圖）

被郵票。（小紅書截圖）

王鶴棣Dylan全球後援會成員陳小姐透露，粉絲團總共包船7艘。（王鶴棣Dylan全球後援會提供）

王鶴棣Dylan全球後援會成員陳小姐透露，粉絲團總共包船7艘。（王鶴棣Dylan全球後援會提供）

王鶴棣粉絲還有來自香港、上海、深圳、廣州、台灣、日本等地，總共約三百名粉絲。（洪芷菁攝）

而今次王鶴棣來港，也成功吸引香港網民注意，有網民將他與同場的香港頂流、MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）比，並不留情地說：「這才是頂流，你叫同場那個所謂香港頂流AL先生情何以堪…」暗指王鶴棣無論樣貌、身型都完勝28歲的Anson Lo。

香港男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）也獲邀出席。（葉志明 攝）

代表香港。（葉志明 攝）

網民大讚王鶴棣高顏值。（小紅書截圖）

人氣果然勁。（小紅書截圖）

評論清一色都是帥。（小紅書截圖）

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