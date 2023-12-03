中年好聲音2｜安雅希破紀錄奪93分關心妍聽到喊　網民：不知所謂

無綫（TVB）音樂選秀節目《中年好聲音2》今晚（03/12）播出，環節中參賽者們將分組跟隨導師韋綺姍特訓，以哥哥張國榮的歌曲作賽。其中安雅希就以《今生今世》，破紀錄近乎滿分的姿態奪得93分，一向「手緊」的伍仲衡和周國豐也給了安雅希18分！



安雅希破紀錄以《今生今世》奪93分。（《中年好聲音2》截圖）

安雅希破紀錄以《今生今世》奪93分。（《中年好聲音2》截圖）

導師韋綺姍同隊友都好開心。（《中年好聲音2》截圖）

安雅希破紀錄以《今生今世》奪93分。（《中年好聲音2》截圖）

特訓時，導師韋綺姍問安雅希唱歌想着什麼，她就回答：：「唱呢首歌時，其實係諗緊爸爸。」最終，安雅希憑住《今生今世》贏得評審的肯定，關心妍和肥媽更聽到流晒眼淚，而主持車婉婉上台後也是眼濕濕。安雅希在演唱後，表示爸爸很喜歡哥哥張國榮的歌曲，所以這首歌也想獻給在天上的爸爸。

導師韋綺姍問安雅希唱歌想着什麼，她就回答：：「唱呢首歌時，其實係諗緊爸爸。」（《中年好聲音2》截圖）

關心妍和肥媽更聽到流晒眼淚。（《中年好聲音2》截圖）

關心妍和肥媽更聽到流晒眼淚。（《中年好聲音2》截圖）

張佳添大讚安雅希。（《中年好聲音2》截圖）

張佳添大讚安雅希。（《中年好聲音2》截圖）

安雅希得到93分後，張佳添說：「如果我冇記錯，喺中年好聲音1，2都未出過93分。That was beautiful（這首歌很美麗）我好驚訝原來你冇學過唱歌，但係你氣息帶動緊成件事，第二，你嘅嘴型好靚，你識得用你嘅嘴唇，識得用臉部肌肉，就係因為你感情帶住所有技巧，喺台上發揮，喺台上好淡定。You are professional singer（你是專業歌手）。你演唱會記住留個位畀我！」

關心妍也說：「You are singer，you know，you are natural。」（《中年好聲音2》截圖）

關心妍也說：「You are singer，you know，you are natural。我好amzing你hold住感情同眼淚，然之後唱完成首歌，所以由頭到尾，一開頭我就就毛管戙，完咗我真係忍唔住。我今日同婉婉講我唔喊，我唔想補妝，但係點知我都失守。」

伍仲衡說：「我第一次18畀咗你。我其實好想搵呢啲先畀高分。」（《中年好聲音2》截圖）

伍仲衡也說：「我第一次18畀咗你。我其實好想搵呢啲先畀高分，所以我唔係亂咁畀，大佬，呢啲咪值得我畀18囉，係咪先？」

伍仲衡說：「我第一次18畀咗你。我其實好想搵呢啲先畀高分。」（《中年好聲音2》截圖）

雖然評審們一致都給安雅希高分，不過有觀眾卻在討論區表示「未至於佢地講到咁神級」，有網民也批評：「好普通啫低音部份，就嚟唱到冇聲。」亦有網民指安雅希唱得好一般，93分是太高分，還有人直言：「不知所謂。」不過有彈自然有讚，其實大多數都覺得安雅希唱得很好，寫道：「唱不是完美，但帶動到我的感覺！」技巧可能只是其次，重要的還是有感情，感動到別人。

網民有讚有彈。（Facebook截圖）