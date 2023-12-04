吳日言離港多日與大女視訊　對方一句無情說話傷透心疑關係不佳

吳日言（Yan）近日掉低一對仔女，離港10日與老公去英國，順便睇樓，本來以為仔女一定會好掛住自己。不過，Yan近日貼出與5歲大女Bea視訊的短片，片中女兒不但只掛住爸爸，更叫Yan以後留在英國不要回來，令作為母親的她非常傷心，直認心靈受重傷。



吳日言近日與老公去英國外遊10日，透露有意在當地置業。（IG@yan512）

Yan兩公婆近日身在英國，她上載兩段與女兒Bea視訊的短片，其中一段是她單獨與囡囡對話，誰知對方只不斷叫嚷：「我要爸爸！我要爸爸！我要睇爸爸！我想你快啲畀我睇爸爸，唔該！唔該！」足見大女非常黐爸爸，難怪是「前世情人」。而另一段片中，Yan兩公婆與女兒的對話中，女兒叫爸爸快點回港，Yan就問：「咁媽媽呢？媽咪去唔去呀？」對方竟完全唔畀面，對她說：「去！你留喺England，爸爸返嚟！」心傷的Yan再問：「你唔想見我咩？」最終換來女兒的一句：「No！你以後以後要留喺England！」

吳日言與大女視訊，誰知對方只不停叫嚷想見爸爸。（IG@yan512）

Yan的女兒Bea，在視訊中叫爸爸快點回港，卻叫阿Yan永遠留在英國不要回來。（IG@yan512）

雖然Yan口講「好啦，咁我唔返嚟喇，Bye Bye。」但她在IG貼文中明顯是真心因女兒的態度感傷心，問道：「😓係咪同佢八字唔夾?真心係傷心🥺點解要咁對我……」其實上月Yan幫Bea搞5歲生日會時，已邊出Post邊流淚，她曾有感而發表示：「你真係太似我，無論外貌和性格，就連態度和語氣，都好似翻版一樣，所以我哋夾唔到，😅或者好快你會討厭我、憎我甚至離開我，唔緊要，媽媽一樣會愛你。（邊寫邊流淚😢）」網民都安慰Yan，指女兒大個便會明白媽媽疼錫自己，又指可能細仔會很喜愛她，不過Yan就覺得情況不樂觀。

Yan上月底幫大女搞5歲生日會。（IG@yan512）