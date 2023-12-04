阿七吳嘉儀婚後疑受委屈出Post鬧老公？ 大呻：每日被話蠢話麻煩

32歲的吳嘉儀（阿七）雖入行多年，去年憑在《開心無敵獎門人》擔任新長老而為觀眾熟悉。今年8月阿七與男友「豬仔」Leo拉埋天窗，她更上載不少甜蜜婚照放閃。不過結婚近4個月，阿七在Instagram現時動態表示自己：「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難」。

阿七今年8月阿七與男友「豬仔」Leo拉埋天窗。（IG圖片）

阿七不時都會在IG上載性感照。（IG圖片）

阿七在IG現時動態指自己「I m not OK，but I can survive.」，引起外界揣測。她連番寫道：「#話我擺3枝送比家人嘅護膚品喺 車後座會整花佢tesla座位d皮（已提出搵到任何𠝹花痕跡，我願意照價賠償） #每日被話蠢話麻煩話污糟100次 ＃又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 ＃又唔係未經歷過比人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題」

阿七在IG現時動態指自己「I m not OK，but I can survive.」，引起外界揣測。（IG圖片）

阿七似乎受了很大的委屈，更表示：「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難 你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你果套。 我洗自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？ 最好我養埋你供埋樓但寫你名個個星期叫我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我比ok呀，叫你揸機影張相就黑面hea撳，其實撳幾個制又唔駛錢嘅，駛唔駛咁嘅態度先 ? 最嬲係：日日都對住啦，駛咩維繫感情呀？（態度輕佻）」

阿七係咪話緊老公？（IG圖片）

雖然阿七並沒有指名道姓，而兩個限時動態中似乎都綜合講述了幾件事，而發洩不滿的對象亦不只一人，但一句「日日都對住啦，駛咩維繫感情呀？」，令嫌疑落在老公身上。