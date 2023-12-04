五月天涉嫌假唱後宣布巴黎演唱會全程直播　真正實力派以8字回應

台灣人氣偶像樂隊「五月天」，近日涉嫌在上海演唱會假唱，違反內地法律，事件起因是網紅「麥田農夫」，以電腦軟件分析五月天演唱會中12首歌，聲稱發現有5首歌是假唱，其他則是真假混唱，事件持續發酵，而北京市文化市場執法總隊回應指已對五月天的表演進行監管。至於五月天經理人公司，回應傳媒「沒有假唱」，並宣布巴黎演唱會全程直播。

網紅「麥田農夫」指五月天假唱。

五月天演唱會座無虛席。

內地網紅「麥田農夫」，抽出了粉絲在11月16日上海演唱會及11月28日在倫敦演唱會，所拍攝的歌曲用電腦軟件分析，指出上海演唱會，12首歌曲中，《乾杯》《戀愛ING》《知足》《愛人錯過》《傷心的人別聽慢歌》為假唱，其他是真假混唱。至於在倫敦演唱會，也有真假混唱情況。根據內地2020年10月實施的《高級演出經紀人管理辦法》第六條提出，高級演出經紀人不得組織演員以假唱、假演奏欺騙觀眾，或為假唱、假演奏提供條件，如果證實五月天是假唱，便是觸犯法例需要罰款。

五月天涉嫌假唱後，宣布巴黎演唱會全程直播

五月天以「全民參與，全民見證」回應。

五月天經理人公司「相信音樂」，就事件已回應傳媒「沒有假唱」。五月天的粉絲則力撐偶像，指音檔是其他人提供，「麥田農夫」也沒有在現場，而在場的歌迷，有不少時間是跟五月天一起互動，包括五月天唱上半句，下半句由現場歌迷接著唱，根本假以造假。五月天經理人公司，深夜發文宣布，在巴黎的演唱會要全程直播，讓「全民參與，全民見證。」，以實力證明沒有假唱。

五月天阿信西安演唱會：