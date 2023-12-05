黃智雯離巢 網民最擔心呢位忠臣靚女準視后去向

無綫（TVB）一綫花旦黃智雯（Mandy）近日宣布離巢，她發文表示：「多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我」。今年中早已傳出黃智雯在TVB努力工作16年，演技備受肯定，卻一直無緣視后而感心淡，10月宣布結婚後，黃智雯終決定事業亦要揭開新篇章，消息一出後不少網民都紛紛祝福她有個新開始。

轉眼間黃智雯在TVB已經16年。（IG：@wong_manman）

當然也有不少TVB忠實觀眾大感可惜，大批網民在社交網不捨留言，稱TVB又走一個觀眾熟悉及喜愛的演員，TVB已非當年陪伴成長的TVB，更有網民表示TVB欠黃智雯一個視后，「我所有熟悉和喜歡的藝人個個都離開TVB了，突然覺得好傷感」、「方以因沒拿視后我遺憾了好久」、「聽講喺tvb混到有個車位不容易」、「TVB又少一個視后」、「係唔係以後都見唔到你拍戲了，仲期待著降魔的3.0」、「tvb欠您一個視后！」、「黃智雯和胡鴻鈞都離巢了 終究還是等不到降魔的3.0了 唉」。而更多人擔心的，是下一位離巢的會否是同黃智雯好姊妹姚子羚，「好傷感，我覺得下一個要走的是姚子羚了 當以前熟悉的那批小生花旦陸陸續續都離巢了，我的青春也徹底結束了」。

黃智雯最後一次開TVB呢個LOCKER。（影片截圖）

姚子羚2002年因參加了《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍，同年受已故監製錢國偉賞識，拍攝首部電視劇《當四葉草碰上劍尖時》，入行至今已超過20年，比黃智雯更資深。多年來姚子羚拍過逾60部電視劇，終於2015年憑《天命》中飾演和珅的二夫人「長媚」一角，榮獲「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」提名，2015年奪得「最佳女配角」，2018年憑《天命》獲得「最佳女主角」提名，早前43歲生日更獲頒TVB 20年金牌，可惜始終與視后擦身而過。

2019年繼黃心穎被爆偷食人夫許志安後一個月後，姚子羚被爆出與前男友、夜場前董事楊偉文（Raymond）的床照，被捲入偷食疑雲，被網民譴責為「黃心穎2.0」及「三奶」。事後姚子羚就公開表示已經與Raymond分手，當時Raymond亦已跟太太分居，所以自己不是「第三者」。不過公司依然給予機會，惟今年在電視劇《一舞傾城》中姚子羚擔着「女主角」的名頭，戲份卻被指似女配角，難怪觀眾擔心姚子羚會為下一位離巢的花旦。

姚子羚認為劇集尺度已經刪減不少了。（梁碧玲攝）

姚子羚（IG@elaine_yiu）