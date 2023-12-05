尹揚明孖老友巴士拍抖音被網民批大聲失禮　本尊7字霸氣回應

尹揚明今日（5/12）現身深圳出席無綫（TVB）新劇《黑色月光》開鏡拜神。尹揚明受訪時表示：「其實數一數我都有23年冇返TVB拍劇，都有啲掛住㗎。今次呢套劇我嘅角色算係一個反派，講我係一個幾有錢又穩重嘅男人，當中會發生好多勾心鬥角嘅情況，基本上呢套劇我係有好多嘢未做過。」

尹揚明澄清自己從來都沒破產過。（梁碧玲攝）

提到早前有指他與三位經常演反派的演員「大軍」程東、王俊棠及林韋辰在澳門難得聚首一堂，「四大惡人」先行搭巴士遊覽，但他們在車上拍片大聲傾偈，有網民批評他們行為失禮，影響其他乘客。尹揚明表示：「其實嗰啲係人哋寫嘅嘢，係小說嚟啫，唔係真實嘅報道嚟嘅，就好似之前網上有人寫我破產，我根本就冇破過產。（會唔會係啲人幫你宣傳？）咁又唔係，如果佢係，我就多謝佢，但我自己不嬲都唔宣傳嘅人嚟，基本上我做完就算，而今次我係好用力去宣傳，平時我食完嘢就走咗。」

尹揚明表示沒有做過骨灰龕生意。（梁碧玲攝）

尹揚明續說：「其實嗰日有個體育就職會，我就邀請咗佢哋幾位去咗澳門。大家都知嗰度好難截車，於是我就帶咗佢哋搭巴士，而佢哋喺巴士拍抖音都唔關我事㗎，你知佢哋要玩咪玩囉，你知我哋演員隨時都撻着，嚟咪嚟囉，我見到都幾開心呀，我哋都冇影響到人哋㗎，同埋我哋又唔係坐位，又唔係爭位坐，我四個人坐喺度自己玩，我都覺得冇乜所謂，大家理解嘅。咁佢哋又想睇，但又要話我哋，如果要話我哋就唔好睇，千祈就唔好做埋啲無無謂謂嘅嘢。」