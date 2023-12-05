黑色月光｜楊茜堯唔怕同林夏薇大鬥演技 ：可以去得盡啲

楊茜堯和王浩信今日（5/12）現身深圳出席無綫新劇《黑色月光》開鏡拜神。提到二人相隔十年再次合體拍劇，楊茜堯笑言：「既陌生又熟悉，熟悉就係我係佢阿媽，而陌生就係你係我嘅另一半，大家真係好耐冇一齊做嘢，真係久別重逢。」王浩信接著笑說：「既熟悉又陌生。係因為我哋喺之前套劇度，佢係飾演我後母，而家感覺就好似後母同少爺再重逢，但我見到佢又唔覺得有違和感。」

王浩信和楊茜堯相隔十年再合體拍劇。（梁碧玲攝）

被指回歸無綫拍劇與林夏薇演技大鬥法。楊茜堯笑言：「我覺得大家都有演技，反而我覺得會諗點樣可以令到呢個組合，有一個更好嘅層次。而我私下同薇薇係好好朋友，反而係可以去得盡啲，又唔使介懷住我去得好盡，我要就住驚對方介意，我同佢係咩都可以攞出嚟講嘅。」王浩信續說：「其實我哋演員之間係可以不斷去傾，點樣係可以令到場戲會好啲，係咁嘅氛圍度演戲，得出好嘅效果時，大家係可以加分。（有啲演員加得多戲，對方會覺得會搶晒自己啲戲！）總會有啲演員係會有咁嘅狀態，同有咁嘅想法，咁但係我哋就唔會咁選擇。反而當對方提出想加戲，我哋會反而會想去幫佢去實現，而令到佢呢件事係合理，而令到呢場戲加分。」