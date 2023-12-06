向展鵬公開爆鬧某女歌手扮嘢寸爆　貼相怒斥：九唔搭八嘅所謂歌星

TVB歌唱節目《中年好聲音2》正進行得如火如荼，向氏家族後人向展鵬（Jeffrey），因為爸爸向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟，在初賽起即受注目，從事保險行業加上家底豐厚，不時在IG分享奢華生活，近日又曬出過百萬閃爆新錶，話題性十足。日前他又有新搞作，發文鬧爆一位女歌手扮嘢和寸他。

向展鵬。(IG圖片)

向展鵬發文寫道：「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些👍🏻👍🏻👍🏻我連一首她的歌都未聽過！😱😱😱恆指萬五點，世界淪亡了！☠️☠️☠️我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！🤮🤮🤮我認識了她成30年了，我什麼都知道，但他好扮嘢，仲串我，我為 (唯) 有………..」並附上該女歌手一張Blur了樣的照片，沒有開名也沒有公開她的樣子，就讓大家猜猜她是誰。

向展鵬post的女歌手照片。(ig圖片)

而翻查資料，相中女歌手的髮型以及服裝，正是車婉婉2024年演唱會海報入面的造型，而且所有的資料都與向展鵬所說的吻合，演唱會就是只舉行一場，票價劃一是$680，所以相信他口中所說的女歌手，就是在《中年好聲音2》擔任司儀的車婉婉。未知向展鵬只是開玩笑，幫車婉婉來個反向宣傳，抑或真的是與她有私怨，要公開數臭她。