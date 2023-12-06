新聞女王｜李施嬅淋五小時雨拍喊戲　鄺潔楹罕素顏真黑眼圈上陣

無綫台慶劇《新聞女王》昨（5日）晚一集馬國明施展差異萌，佢飾演嘅佐治同Man姐（佘詩曼飾）喺餐廳「和頭飯局」互寸冇留手，Man姐全程勢如破竹，一句「呢幾年除咗權鬥，你仲做過啲咩？六年嚟對公司係完全零貢獻！」殺到佐治片甲不留，不過佐治卻反問Man姐：「你知唔知當初我點解幫飛爺？因為喺你眼入面得你自己」、「文慧心，你玩我？我一定陪你玩，但我死咗，我要你一齊陪葬」，MAN姐聽畢後忍住沒有笑出聲一幕相當搶焦，盡顯「霸戲」，而馬明全程亦殺氣大放送！佐治最終靠人脈成功重返主播崗位，可惜未幾又再與前度家妍被爆醜聞，就連Man姐也被牽涉其中，遭匿名要求被革職，事件最終驚動方太（龔慈恩飾）殺入SNK主持大局！



馬明一心想請阿佘食「和頭飯」。

阿佘對住馬明啲挑機樣，真係好naughty，可愛到哩。

阿佘寸爆馬明就連網誌部阿頭都冇資格做。

馬明話要同阿佘玩到底，就算死就要拉埋佢陪葬！

阿佘呢吓忍唔住笑都好有戲。

李施嬅：如果係真心做出嚟，相信觀眾會感受到嗰種傷痛

蔡嘉欣飾演佐治前妻Ruby

昨晚還交代了佐治與家妍分手真相！家妍當年在機場偶遇佐治前妻Ruby（蔡嘉欣飾），Ruby強調與佐治仍未撇清關係，並指二人通訊軟件依然同步，令原本對佐治投信任票的家妍決定分手，力挽不果的佐治只能一臉慘樣接受。

最後搞到家妍即場發爛。

佐治個慘豬樣好正！馬明做呢啲表情真係無人能及。

之後家妍拿著佐治送給她的錄音筆、在雨中落淚兼反覆錄著「要愛自己」自勉，場面感人；相關場口全程只有45秒，但施嬅受訪時透露拍足成晚，單是淋雨也淋了四、五個鐘：「因為有時啲雨太大睇唔到個樣、有時又太細，所以呢段感情戲做咗好多次。落雨拍喊戲，雖然觀眾未必睇到眼淚，但我相信如果係真心做出嚟，觀眾係會感受到嗰種傷痛，同埋落雨出嚟效果淒美好多，我自己都好鍾意呢場戲。」

施嬅喺呢場喊戲喊得好淒美，佢自己本人都好鍾意呢場戲。

家妍與佐治嘅一段情，竟然成為咗曉薇攻擊佢哋嘅武器。

佩服阿佘認真做好功課：佢會重新寫一次自己啲對白

Debbie今晚嘅古怪行徑，搞到Judy畀朋友追問劇情。

而前（4日）晚出場的鄺潔楹（Judy），其飾演的梳化工作人員Debbie昨晚有異動！帶點神經質的Debbie，於性騷擾風波爆發後為曉薇（何依婷飾）化妝時聽到閒言閒語，曉薇出手反擊並獲得Debbie信任，其間Debbie古怪地說了一句：「如果個女仔知道有人肯幫佢出頭，佢一定冇咁難過」，說時不但臉部肌肉抽搐、眼神古怪，說畢還突然落淚，被觸動神經的曉薇即衝入佐治房查問Debbie是否受害人…談到相關場口，Judy受訪時笑言遭不少《新聞女王》劇迷朋友追問其角色虛實，並斷言Debbie是Man姐派來卧底，令Judy哭笑不得。

為咗配合劇情，Judy全素顏上陣。

點解佢會無啦啦對馬明有不軌企圖？

雖然Judy最終不肯透露是否「Man姐」人，但她指稍後會與阿佘有單對單對手戲：「係今年一份好大嘅禮物，因為首先從來冇奢望過會同到阿佘同場、仲要演對手戲！以前都聽人講話阿佘好玩得、好好人，而佢真係咯！我淨係接觸咗佢一、兩日，都feel到佢一啲架子都冇。我有偷偷地睇佢劇本會寫啲乜，我想知咁有經驗嘅前輩功課會做成點。我見到佢劇本嗰度有大堆對白、大概半頁紙，佢會自己重新喺空白位置寫一次啲對白，我相信以佢嘅經驗佢唔使咁做都得，佢對佢自己嘅功課嗰種認真，我真係好佩服。」

嘆角色難度高：唔想太有表演痕跡

談到難得飾演內向又神經質角色，Judy坦言只是客串性質，但難度十分中卻佔八分：「初初佳導搵我時，我都擔心自己演唔到，我過往都係做開活潑同埋牙尖嘴利角色，今次第一次要演隱藏版神經質。我做功課時有留意到神經質嘅除咗面部肌肉偶爾會抖動，通常都唔係好敢直視人、會好迴避，但有時又想演但又唔想太有表演痕跡就好難。」昨晚Judy說對白時，臉部肌肉果然有輕微抖動，足證做足細節位。Judy又透露造型除了刻意亂髮以符合化妝師身份，還主力淡妝上陣，之後有場戲更會因劇情需要素顏兼化淡唇色演出：「因為場戲想呈現我好虛弱嘅狀態，所以就用遮瑕膏遮咗我原本嘅唇色，基本上冇搽粉底，眼圈都冇乜點遮。其實嗰排我冇瞓得特別多，所以啲眼圈係真嘅。」