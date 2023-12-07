無綫最好身材花旦生圖前凸後翹極誘人　 曬馬甲線纖腰幼到險甩褲

娛樂圈中有不少女星擁有極品級的身材，她們都是樣靚身材正一族，是不少男士心目中的女神，無綫一線花旦高海寧便是其中一位。高海寧出名擁有豐滿身材，該肥的地方肥，該瘦的地方瘦，真是男生傾慕，女生羨慕。她當年參選港姐時已十分之突出，經常成為大眾的焦點。難得是她也相當大方，毫不吝嗇她的天賦本錢，不時會以性感打扮示人，IG上亦有不少福利美照。日前就有網民把偶遇到高海寧的生圖放上社交網分享，隨即惹起熱議。

高海寧擁有極品身材。(ig圖片)

從原相機所拍的片中可見，高海寧正在出席商場舉行的活動途中，她邊行邊跟粉絲揮手打招呼，全程面露親切燦爛的笑容，身旁則有工作人員為她護駕。身穿牛仔外套配牛仔褲的她，內襯bra top，盡騷豐滿身材，她的馬甲線更是十分搶眼。由於高海寧的纖腰實在太幼，令她的牛仔褲頭褲顯很寬鬆，感覺快要甩褲似的。博主大讚高海寧真人除了她靚女，身材更是一絕，寫道：「前凸後翹+腹肌，高海寧身材也太頂了吧」又不明白為何高海寧如此完美的身材，竟會有人說她胖。不少網民都大表認同，紛紛留言激讚她身材無得頂。有網民甚至表示：「美暈了。」

高海寧不介意性感示人。（IG@sammkoling）

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