楊茜堯回歸拍劇顏值再升級　超勁蘋果肌震撼視覺

現年44歲的視后楊茜堯與老公羅子溢於2016年結婚，二人婚後育有一對寶貝仔女，一家四口生活幸福愉快。楊茜堯成為人妻人母後便淡出幕前全力照顧家庭，至近年才遂步復出拍劇。繼2018年的無綫劇集《再創世紀》之後，她最近就開拍了《黑色月光》。楊茜堯在該劇入面的角色與韓劇《黑暗榮耀》女主角宋慧喬的角色相似。她已非首次演暗黑角色，《宮心計》中黑化的姚金玲處處加害好姐妹三好，《家族榮耀》中甄芯亦黑化成終極奸角，都令觀眾看得咬牙切齒，新劇的角色對她來說相信絕無難度。

楊茜堯與羅子溢一家四口。(ig圖片)

日前楊茜堯與家姐楊卓娜、王浩信、林夏薇以及黃翠如等人現身深圳，出席該劇的開鏡拜神儀式。提到她與王浩信相隔十年再次合體拍劇，楊茜堯笑言感覺既陌生又熟悉，真是久別重逢。王浩信表示兩人在之前合作那套劇中，楊茜堯飾演他後母，如今再見面就好似後母跟少爺再重逢。今次楊茜堯還會與另一視后林夏薇在劇中大鬥演技。在當日的拜神儀式上，楊茜堯的樣貌亦成為了網民焦點所在。楊茜堯面上的肌膚非常之緊緻，兩邊的蘋果肌都脹卜卜好飽滿，左邊的肌果肌更離奇驚現V字形狀，滿滿的骨膠原媲美少女，顏值再升級，比她全盛時期的樣子更加精緻。

楊茜堯初入行的樣子。

楊怡又靚又Fit。（IG／＠tavia_yeung）

44歲楊茜堯上次拍劇已是《家族榮耀》，事隔兩年為新劇《黑色月光》開工。

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