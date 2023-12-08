車婉婉回應向展鵬鬧爆扮嘢 ：可能我畀佢嘅愛同埋關注唔夠多

車婉婉今日 （7日） 現身尖沙咀出席《新聞女王》慶功宴。車婉婉接受《香港01》 大談新劇角色：「就嚟出場，下個禮拜第17集或18集，我已經睇到內地已經上線，有好多粉絲朋友都send曬啲嘢俾我睇，我自己都有睇到覺得幾好睇，後面我出嚟暫時唔可以劇透。」她繼續指同佘詩曼有對手戲，並表示：「佢係我徒弟！」

車婉婉回應向展鵬暗串言論。（胡凱欣攝）

被問到即將舉行演唱會，網民講明要求請許志安做嘉賓合唱《會過去的》，否則拒絕買飛，她坦言：「我都知道如果我演唱會唔唱《會過去的》觀眾一定會割開張櫈，至於我係咪請許志安唱，我梗係唔講俾你聽。」

向展鵬公開爆鬧某女歌手扮嘢寸爆 貼相怒斥：九唔搭八嘅所謂歌星

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講到最近向展鵬公開爆鬧某女歌手扮嘢寸爆貼相怒斥，暗指此人是車婉婉，她表示：「我睇到就真係一頭霧水，因為佢好似話嗰晚《中年好聲音》嘅謝師宴串到佢好似有啲唔開心，其實嗰晚我去《中年好聲音》謝師宴係好似家庭嘅聚會，所以我唔覺得自己去做嘢，唔會覺得講嘢需要任何設計，係好放鬆。咁去到好多人一齊傾偈，錄緊影我同咗好多人合照，當場有好多同圈嘅人，肥媽就坐喺隔離食緊沙律，向展鵬就埋嚟同我講嘢話要相認，我嗰晚冇飲酒我要準備個騷，一滴酒都冇飲過，我就喺度諗究竟我做咗啲乜嘢或者講咗啲乜嘢，令佢係咪唔開心呢！佢話同我相識，我話喺邊度，佢話我哋係同一個唱歌老師，因為嗰度好多學生我真係唔認得，真係冇印象，已經都30年前，咁我話唔緊要我哋繼續傾偈啦！」

車婉婉不願透露演唱會嘉賓是否許志安。（胡凱欣攝）

她繼續指曾有向對方說很想對方節目「留耐啲」，並表示：「佢都有唱英文歌，好想你留耐啲，好難得有一個唱英文歌，我話我覺得你可以行呢個路線，但真係可惜最尾揀錯咗隻歌，跟住都有合照啊，我就唔知道係咪嘈得滯，我啲語氣唔好，或者大聲或細聲，令到佢覺得我係好串啦！如果我真係有做得啲咩唔好真係好sorry，因為嗰晚我喺一個好放鬆嘅地方，可能有啲嘢令到佢好upset，真係唔好意思！」

被問到其實是否第一次見面，她直言：「我唔知道總之佢就話30年前就識我，算啦！我就覺得可能佢真係好唔開心，入咗中年好聲音好聲音就係一個family，可能我畀佢嘅愛同埋關注唔夠多，可能我自己都要檢討吓啱唔啱。」至於網民為你爭氣網民不應該那麼「小氣」，她回應：「多謝佢哋！」提到會否有助演唱會宣傳，她表示：「多謝大家，如果有作用實在太好啦！希望大家會支持演唱會。」