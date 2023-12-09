「周秀娜舊愛」陳偉成投資近半億10年開8間健身室：目標係上市！

黃潔琪（Ｍiko）今日（09/12）以健身室代言人身份出席活動，原來這間位於銅鑼灣旺區大樓高層的健身室正是由「周秀娜舊愛」陳偉成（Avis）和合夥人擁有的。陳偉成（Avis）和太太黃樂樂接受《香港01》訪問時透露，健身室與拍檔投資了500、600萬。



黃潔琪（Ｍiko）任健身室代言人。（陳順禎 攝）

陳偉成坦言，健身室生意支出頗大，就以新分店為例，前後也投資了七位數字。他說：「五百至六百萬，所以都放咗好多錢。今年仲會有多啲發展，例如做物理治療、雞胸、奶粉同美容。」黃樂樂也說：「本身我好貪靚，所以美容嗰part就畀多啲意見，同埋健康飲食都會出埋，希望可以一條龍幫女仔變靚。」她表示自己經常在背後出主意、睇數，去支持老公，笑言：「咁當然啦，因為佢嘅錢即係我嘅錢，我嘅錢都係我嘅錢，哈哈哈。」

陳偉成和太太黃樂樂接受訪問。（陳順禎 攝）

黃潔琪（Ｍiko），陳偉成和太太黃樂樂（陳順禎 攝）

陳偉成也表示自己非常接受別人意見，所以太太的意見也相當重要。他表示，開美容院、專屬女性和媽媽的健身室也是太太出主意。黃樂樂說：「生完小朋友之後，我覺得媽媽做運動都好緊要，所以又開咗女性專屬健身室。而家行業都有其他人跟住做，其他都係好嘅，帶起咗個頭。」陳偉成補充說：「點解要搞專屬女性健身室，因為老公同男朋友都會好放心畀佢哋做運動。」

黃潔琪（Ｍiko）任健身室代言人。（陳順禎 攝）

他也透露，由開辦第一間健身室到現在已有10年時間，原來前後已投資了接近半億。他說：「夾埋total幾錢？一定過千萬啦，都數唔到幾多千萬，裝修、租金愈嚟愈貴，又要愈嚟愈靚，夾埋都5，6百萬，8間就最少都四千萬。我目標梗係上市啦！雖然全世界都未有健身室上市，但係我哋會向住呢個方向去做。」

陳偉成透露，與兩位拍檔合資，投資了5、600萬開第8間健身室。（陳順禎 攝）