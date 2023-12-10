「大馬女神」黃潔琪Miko好有taste　係尹光fans最愛《少理阿爸》

新任「大馬女神」黃潔琪Miko再度襲港。昨日（09/12）她出席健身室開幕活動兼簽約成為健身室品牌代言人。黃潔琪Miko接受《香港01》訪問時，表示希望在港有更多發展。



「大馬女神」黃潔琪Miko再度襲港。（陳順禎 攝）

大馬女神Miko遊澳門｜翻版林明禎黃潔琪 有一演藝成就難被超越

有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）替HOYTV主持《大馬女神Miko遊澳門》。（YouTube截圖 / HOY 免費電視77台及78台）

談起最近播出的開電視節目《大馬女神Miko遊澳門》，黃潔琪就說：「可圈可點但係有好多進步空間，有形容詞或者講嘢速度咬字（都可以好啲）。」衣着可以更清涼？她笑言：「第一次一下子騷晒出嚟就冇誠意，其實入面都有泳裝，運動服。」關於事業發展，她也表示希望向吃喝玩樂方面發展，並表示：「我都想拍電視劇！」

「大馬女神」黃潔琪Miko希望在港發展。（陳順禎 攝）

黃潔琪Miko成為健身室品牌代言人。（陳順禎 攝）

她表示，除了分別登上香港三個電視台主持旅遊節目是「人生成就」解鎖外，成為尹光演唱會的表演嘉賓亦是其中之一，她說：「我人生中第一次入紅館，就係上台唱歌。以前我（出）寫真嘅時候，光哥都有嚟支持我。」雖然黃潔琪Miko和尹光的年齡有一段差距，但原來她也認識不少尹光的「飲歌」。她說：「《少理阿爸》啦，《雪姑七友》，呢兩首都好經典！仲有《你阿媽大減價》！我仲識馮允謙、周柏豪、Dear Jane、洪卓立、李克勤、Twins、容祖兒、MIRRRO、Edan、姜濤、Jeremy，只要係唱歌好聽我都鍾意！」

黃潔琪Miko成為健身室品牌代言人。（陳順禎 攝）

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黃潔琪Miko勁可愛呀。（陳順禎 攝）

黃潔琪Miko最近好受網民歡迎。（陳順禎 攝）

黃潔琪Miko最近好受網民歡迎。（陳順禎 攝）

黃潔琪Miko最近好受網民歡迎。（陳順禎 攝）